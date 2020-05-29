Руководители госорганов в июне проведут приемы граждан в Совмине

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июне личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров проведет прием граждан 3 июня, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 5 июня, министр культуры Юрий Бондарь - 10 июня.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретится с гражданами 12 июня, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович - 17 июня, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 19 июня.

На 24 июня запланирован прием граждан у министра юстиции Олега Слижевского, на 26 июня - у министра иностранных дел Владимира Макея.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, ком. 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.-0-