Руководители госорганов в ноябре проведут выездные приемы граждан

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, проведут в ноябре приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства. Министр финансов Максим Ермолович примет граждан 15 ноября в Лидском райисполкоме, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - в тот же день в Поставском райисполкоме. На 20 ноября запланирован прием министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком в Стародорожском райисполкоме. 21 ноября состоится прием граждан министром обороны Андреем Равковым в Березовском райисполкоме, а также министром экономики Дмитрием Крутым в Слонимском райисполкоме. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами 22 ноября в Докшицком райисполкоме, министр иностранных дел Владимир Макей - 27 ноября в Солигорском райисполкоме.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!