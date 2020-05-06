Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 мая 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:08 Бесплатную юридическую консультацию в канун Дня Победы можно получить дистанционно Общество
16:05 Поезда метро в Минске 9 мая будут ходить чаще Регионы
15:58 Заключительный этап республиканской олимпиады школьников пройдет 11-14 мая Общество
15:48 Каждый уголок страны внес свой вклад в Великую Победу - Орда Общество
15:39 Главы МИД Беларуси и Армении обсудили сотрудничество в международных и интеграционных структурах Политика
15:38 День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран Общество
15:34 Саммит ВП, торговля и поставки нефтепродуктов - главы МИД Беларуси и Польши провели телефонный разговор Политика
15:33 Актеры и звезды эстрады возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске Регионы
15:30 Мишустин идет на поправку В мире
15:25 Банк ВТБ (Беларусь) направит средства для борьбы с COVID-19 Общество
15:16 Бесплатные консультации по вопросам недвижимости пройдут в Гродно 7 мая Регионы
15:15 Совет Республики принял к сведению декрет о допмерах против перехода провинившихся руководителей на новые посты Политика
15:11 Кадлубай: в преддверии Дня Победы особую значимость приобретают патриотические проекты Общество
14:50 Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни Общество
14:49 Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА Экономика
14:36 Совет Республики одобрил законопроект об амнистии к 75-летию Победы Общество
14:27 БРСМ дает старт республиканскому проекту "Беларусь помнит. Солдаты Победы" Общество
14:20 Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске Общество
14:20 Вежновец: День Победы - общая память и боль белорусов Общество
14:16 Экспозицию к 75-летию Победы подготовил Могилевский областной лицей №3 Регионы
14:14 ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории - Еврокомиссия В мире
14:14 Белорусские боксеры нацелены на высокий результат на ОИ в Токио - Сабалевский Спорт
13:58 Fitch подтвердило рейтинг "Белгосстраха" на уровне B со стабильным прогнозом Экономика
13:55 Прокуратура Гомельской области предложила усилить поисковую работу для сохранения памяти о войне Регионы
13:38 Многие белорусы в преддверии 9 Мая посещают памятные места и отдают дань уважения защитникам - Конюк Регионы
13:30 Число поданных в таможню транзитных деклараций в I квартале выросло более чем на 8% Общество
13:23 Доллар и российский рубль на торгах 6 мая подорожали, евро подешевел Экономика
13:21 Первые биржевые торги ветпрепаратами пройдут 14 мая Экономика
13:20 Электронная библиотека БГУ сохранила статус лидера университетских репозиториев Европы Общество
13:17 Два автомобиля горели на парковке в Светлогорске Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
06 мая 2020, 14:50

Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни

Новости темы "Беларусь помнит"
Каждый уголок страны внес свой вклад в Великую Победу - Орда
День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран

6 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских СМИ возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек" в Хатыни, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

"Карательные операции, разрушенные города, сожженные деревни - все это живо в нашей памяти по рассказам родных и близких. Знать и помнить о событиях того времени должны и наши дети. Это лучшая благодарность поколению победителей. Цветы сегодня в память обо всех, кого забрала война, в память о тех, кто воевал за нас", - сказала Ирина Акулович.

Место для возложения цветов выбрано неслучайно: Хатынь - это символ белорусской трагедии, отметил Дмитрий Жук. "Это место, с одной стороны, темное, тяжелое, а с другой - очень светлое. Хатынь - это символ белорусской трагедии, символ того времени, когда уничтожались целые деревни вместе с детьми, женщинами, стариками. Политика выжженной земли очень дорого обошлась нашему народу. Память о тех временах священна, и только от нас сегодня зависит, будут ли наши дети и внуки помнить о подвиге, о трагедии, которая произошла на нашей земле более 75 лет назад", - сказал он.

В свою очередь Иван Эйсмонт подчеркнул, что нынешнее поколение обязательно должно чтить и сохранять память о войне. "Ветераны еще живы, хотя с каждым годом их становится все меньше. Надеюсь, им приятно видеть, что люди по-прежнему помнят об их подвиге. Мы просто обязаны чтить эту память, потому что Великая Отечественная война - одна из крупнейших трагедий ХХ века", - отметил глава Белтелерадиокомпании.

Война навсегда останется рубцом на сердцах жителей Беларуси, добавил Игорь Луцкий. Поэтому Хатынь является знаковым местом для страны, ее посещение должно быть традицией каждой семьи.

Владимир Перцов обратил внимание на стремление некоторых людей изменить историю. "Я считаю, что всем людям, кто сейчас занимается переписыванием истории и нивелированием тех зверских преступлений, которые были совершены в годы войны, стоит приезжать в Хатынь. Пускай это и не самая крупная сожженная деревня, тем не менее, здесь есть монументы с названиями других населенных пунктов, которых уже никогда не будет. И это не просто географические точки - это сотни и тысячи людей, которые были зверски уничтожены. Хатынь - это доказательство того, что если бы не победа в войне, нас бы не было как страны и нации. И это самый лучший наглядный урок и для нас, и детей. Это прививка от пересмотра истории", - заключил он.

Хатынь была уничтожена фашистами весной 1943 года вместе с жителями. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором его создания был первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов (народный художник Беларуси). Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Сегодня он включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мемориальный комплекс СМИ
Новости рубрики Общество
Фото из архива Бесплатную юридическую консультацию в канун Дня Победы можно получить дистанционно
Фото из архива Заключительный этап республиканской олимпиады школьников пройдет 11-14 мая
Михаил Орда Каждый уголок страны внес свой вклад в Великую Победу - Орда
Фото из архива День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран
Банк ВТБ (Беларусь) направит средства для борьбы с COVID-19
Александр Кадлубай. Фото из архива Кадлубай: в преддверии Дня Победы особую значимость приобретают патриотические проекты
Главное
Александр Лукашенко "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
Совет Республики одобрил законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Поезда метро в Минске 9 мая будут ходить чаще
День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран
Бесплатную юридическую консультацию в канун Дня Победы можно получить дистанционно
Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время - Минлесхоз
Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет 7 мая в пресс-центре БЕЛТА
Некоторые работники здравоохранения освобождены от уплаты нотариального тарифа
БИСИ запустил сайт с историями аналитиков о родных, прошедших Великую Отечественную войну
Забыть о Победе мы ни в коем случае не можем - Лаппо
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.