Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни

6 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских СМИ возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек" в Хатыни, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

"Карательные операции, разрушенные города, сожженные деревни - все это живо в нашей памяти по рассказам родных и близких. Знать и помнить о событиях того времени должны и наши дети. Это лучшая благодарность поколению победителей. Цветы сегодня в память обо всех, кого забрала война, в память о тех, кто воевал за нас", - сказала Ирина Акулович.

Место для возложения цветов выбрано неслучайно: Хатынь - это символ белорусской трагедии, отметил Дмитрий Жук. "Это место, с одной стороны, темное, тяжелое, а с другой - очень светлое. Хатынь - это символ белорусской трагедии, символ того времени, когда уничтожались целые деревни вместе с детьми, женщинами, стариками. Политика выжженной земли очень дорого обошлась нашему народу. Память о тех временах священна, и только от нас сегодня зависит, будут ли наши дети и внуки помнить о подвиге, о трагедии, которая произошла на нашей земле более 75 лет назад", - сказал он.

В свою очередь Иван Эйсмонт подчеркнул, что нынешнее поколение обязательно должно чтить и сохранять память о войне. "Ветераны еще живы, хотя с каждым годом их становится все меньше. Надеюсь, им приятно видеть, что люди по-прежнему помнят об их подвиге. Мы просто обязаны чтить эту память, потому что Великая Отечественная война - одна из крупнейших трагедий ХХ века", - отметил глава Белтелерадиокомпании.

Война навсегда останется рубцом на сердцах жителей Беларуси, добавил Игорь Луцкий. Поэтому Хатынь является знаковым местом для страны, ее посещение должно быть традицией каждой семьи.

Владимир Перцов обратил внимание на стремление некоторых людей изменить историю. "Я считаю, что всем людям, кто сейчас занимается переписыванием истории и нивелированием тех зверских преступлений, которые были совершены в годы войны, стоит приезжать в Хатынь. Пускай это и не самая крупная сожженная деревня, тем не менее, здесь есть монументы с названиями других населенных пунктов, которых уже никогда не будет. И это не просто географические точки - это сотни и тысячи людей, которые были зверски уничтожены. Хатынь - это доказательство того, что если бы не победа в войне, нас бы не было как страны и нации. И это самый лучший наглядный урок и для нас, и детей. Это прививка от пересмотра истории", - заключил он.

Хатынь была уничтожена фашистами весной 1943 года вместе с жителями. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором его создания был первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов (народный художник Беларуси). Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Сегодня он включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-

Фото Оксаны Манчук