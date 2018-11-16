Руководство Администрации Президента проведет выездные приемы граждан 20-23 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе осуществлять выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах. Очередные встречи запланированы на 20-23 ноября в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях, сообщает БЕЛТА.

Так, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет прием в Солигорском райисполкоме 20 ноября с 10.00 до 13.00.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков примет жителей региона в Кличевском райисполкоме 21 ноября с 12.00 до 14.00, а до этого с 10.00 проведет прямую телефонную линию. В этот же день с 10.00 до 13.00 в Глубокском райисполкоме личный прием проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк.

В Мозырском райисполкоме 22 ноября с 11.00 до 14.00 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк будет общаться с гражданами в Хойникском райисполкоме 23 ноября с 14.00 до 17.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-