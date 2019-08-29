Руководство госорганов в сентябре проведет приемы граждан в Совмине

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство госорганов в сентябре проведет личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко проведет прием 4 сентября, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко - 6 сентября, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий - 11 сентября.
На 13 сентября запланирован прием граждан министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком, на 18 сентября - министром юстиции Олегом Слижевским, на 20 сентября - министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.
Министр экономики Дмитрий Крутой встретится с гражданами 25 сентября, министр информации Александр Карлюкевич - 27 сентября.
Личные приемы будут проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-