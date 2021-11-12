Румак: люди не должны быть заложниками политических противоречий

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди не должны быть заложниками политических противоречий. Такую точку зрения выразил журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Александр Румак, который 12 ноября встретился в Минске с руководителями четырех ведущих религиозных конфессий страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Румак подчеркнул, что главная тема встречи - обсуждение темы миграционного кризиса, положения беженцев на границе с Польшей и поддержки людей, которые оказались в сложной ситуации.

В обсуждении приняли участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ митрополит Минско-Могилевский Римско-католической церкви Иосиф Станевский, муфтий Мусульманского религиозного объединения Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

На мероприятии состоялся конструктивный разговор на тему урегулирования кризиса, ситуации на белорусско-польской границе. Стороны определили подходы по гуманитарной и духовной помощи беженцам.-0-

Фото Егора Павлющика