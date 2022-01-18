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18 января 2022, 15:51

Румак: религиозные конфессии благодарны государству, что в условиях COVID-19 нет ограничений на посещение храмов

Фото из архива
Фото из архива
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Религиозные конфессии благодарны государству, что в условиях COVID-19 нет ограничений на посещение храмов. Об этом заявил журналистам уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время заседания консультативного межконфессионального совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация остается сложной. Но хочу отметить, что религиозные конфессии выражают благодарность государству за то, что оно сохранило возможность людям ходить в храм. Некоторые признаются, что их коллеги из зарубежных церквей завидуют, что верующие в Беларуси могут приходить в церкви, костелы, дома молитвы, мечети, синагоги, чтобы спокойно помолиться, обратиться к Богу. В других странах этого нет, вводятся локдауны. А у нас дороги в храм не закрыты",- сказал Александр Румак.

Как ожидается, сегодня во время заседания консультативного межконфессионального совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей будут рассмотрены вопросы о проекте изменений и дополнений в Конституцию, соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при проведении богослужений в период пандемии COVID -19, об организации контроля за пожарной безопасностью культовых зданий религиозных организаций, анализе причин и условий неисполнения противопожарных требований, недопущении чрезвычайных ситуаций, а также о рекомендациях по итогам работы круглого стола "Чистота слова - чистота души", организованного Советом Республики.-0-

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