Румас: новые подходы по досрочной выплате семейного капитала могут распространить на первую программу

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предлагает распространить новые подходы по досрочной выплате семейного капитала на тех, кто получил его по первой программе. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Проект указа о продлении программы семейного капитала разработан с учетом поручений главы государства и внесен на его рассмотрение. "Правительство предложило новые подходы, касающиеся досрочного использования средств, распространить и на те многодетные семьи, которые получили семейный капитал по программе 2015-2019 годов", - отметил Сергей Румас. Таким образом, две программы будут уравнены, и те, кто получил семейный капитал по первой программе, не будет ущемлен, подчеркнул он.

Руководитель правительства рассказал об особенностях программы, которая в случае одобрения Президентом, будет реализовываться в 2020-2024 годах. В частности, семья получит возможность распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летия ребенка, для улучшения жилищных условий, образования одного из членов семьи, медицинского обслуживания. Правительство предложило расширить перечень медуслуг, которые могут быть профинансированы за счет средств семейного капитала. Кроме того, семейный капитал будет начисляться в сумме Br22,5 тыс. "Это выше, чем $10 тыс., которые начислялись по предыдущей программе", - обратил внимание Сергей Румас.

Он напомнил, что с 2021 года каждая многодетная семья, которая стоит в очереди на улучшение жилищных условий, должна в течение одного года получить от государства предложение о постройке квартиры. Для выполнения этой задачи в стране увеличено количество вводимых для многодетных семей домов. В 2018 году построено и 8,8 тыс. квартир - более чем в три раза больше, чем в 2017 году. "На 2019 год - планка уже 12 тыс. квартир. Сегодня мы видим, что эти планы должны быть выполнены", - сказал премьер-министр. Он отметил, что в 2020 году для многодетных планируется построить уже почти 14 тыс. квартир.-0-