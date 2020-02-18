Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность правоохранителей по предотвращению наркоугрозы должна быть адекватна появляющимся вызовам, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, где обсуждается противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика их потребления и социальная реабилитация больных наркоманией, передает корреспондент БЕЛТА.

"На фоне существующей наркоугрозы нам удается эффективно влиять на ситуацию, но, к сожалению, попытки ввоза запрещенных веществ и использования Беларуси в качестве страны транзита не сокращаются. В связи с этим деятельность правоохранителей должна быть адекватна появляющимся вызовам и угрозам", - отметил Сергей Румас.

При этом глава правительства подчеркнул, что вопросы антинаркотической политики перестали быть в центре внимания исключительно силовых структур. "Все больше усилий концентрируется на профилактике. Вместе с тем, принимаемые профилактические меры не всегда соответствуют ситуации и приносят желаемый результат, на это обращал внимание и глава государства. Сегодняшние реалии требуют пересмотра существующих форм и методов работы с точки зрения как экономической и социальной эффективности, так и восприятия обществом", - сказал он.

Наркозависимые не вовлечены в социальные и тем более экономические процессы. "К сожалению, универсального лекарства от наркомании не существует. Но есть подходы, позволяющие вывести человека из тени, помочь ему вернуться к нормальной жизни", - отметил Сергей Румас. По его мнению, здесь также важна не только правоохранительная составляющая, а эффективная система лечения и реабилитации. "Однако сложность и многогранность проблемы наркомании такова, что и этих элементов недостаточно для освобождения от зависимости. Если пациенты после лечения и реабилитации предоставлены сами себе, не организован процесс их постоянной занятости и социализации, возвращение в прежний порочный круг неминуемо", - констатировал глава правительства.

Сегодня на заседании Президиума Совмина обсудят результаты противодействия незаконному обороту наркотиков как с точки зрения правоохранительной деятельности, так и в плане социальной и экономической эффективности профилактической работы.-0-

Караев: наркопреступлений стало меньше, но количество изъятых веществ выросло "Самое главное достижение: начиная с 2015 года число случаев передозировок с несовершеннолетними и, следовательно, их смертей сократилось в 37 раз, по сравнению с 2018 годом - в три раза", - сказал министр внутренних дел Юрий Караев.