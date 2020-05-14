Румас: второй пакет мер поддержки будет ориентирован конкретно на помощь гражданам

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй пакет мер поддержки, который дорабатывается в правительстве, будет ориентирован конкретно на помощь гражданам. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во втором пакете мер - мероприятия, которые направлены на поддержку людей. В частности, правительство предложило тем, кто работает в условиях неполной занятости, у кого зарплата таким образом оказалась меньше минимальной, за счет бюджета сделать доплату. И ряд других мер, которые непосредственно касаются граждан", - сказал премьер-министр.

"Требование главы государства неизменно, и сегодня еще раз было доведено до правительства, что главное в это непростое время (мы понимаем, что кризисы приходят и уходят) - это сохранить трудовые коллективы. Через сохранение трудовых коллективов мы сохраняем работоспособность предприятий. И когда откроются рынки, эти предприятия будут готовы заполнить ту нишу продукции, которая образовалась за время вынужденного простоя в других государствах", - подчеркнул Сергей Румас.

Говоря о втором пакете мер поддержки, премьер-министр сообщил, что Президент вернул этот пакет в правительство для доработки. "Требование главы государства - чтобы никакая помощь на местах не распределялась без участия местных органов власти. Поэтому мы видим, как доработать этот пакет мер поддержки. Действительно, это справедливое замечание. Губернаторы готовы возглавить эту работу и, соответственно, нести ответственность за эти результаты. Потому что они лучше видят, какие предприятия и сектора нуждаются в поддержке", - сказал Сергей Румас.

Он добавил, что в начале следующей недели правительство доработает пакет мер с учетом замечаний главы государства и внесет документы в Администрацию Президента.-0-

Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси "У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал премьер-министр Сергей Румас.

Румас рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом 2020 года "Рассчитываем, что с июля экономика в пострадавших секторах уже будет наверстывать и добавлять. Вы видите, что страны открываются, есть спрос на нашу продукцию", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.