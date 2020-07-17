Руммо: Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

"Коронавирусная пневмония - это биологическая война, которая была объявлена всему человечеству. Офицерами и солдатами являются врачи и медсестры. Но для того, чтобы в такой полномасштабной войне победить, в обязательном порядке нужны три вещи: грамотное руководство, поддержка всего общества и суперсовременное оружие. Сегодняшний факт передачи и введения в строй нового компьютерного томографа в 5-й городской клинической больнице - это дооснащение нас суперсовременным оружием. И то, что в достаточно короткий период времени мы справились с той сложнейшей ситуацией, которая была во всем мире и затронула Беларусь, свидетельствует о том, что мы избрали правильную тактику, мы подготовлены и вооружены", - сказал Олег Руммо.

По его словам, все это позволило нам выйти из сложной эпидситуации с наименьшими людскими и финансовыми потерями. "Еще мы заложили прочный фундамент на будущее, поскольку не исключено, что новые подобные вызовы будут повторяться. А в данной ситуации мы вооружены значительно лучше, чем в марте, - отметил директор НПЦ. - Поэтому я уверен, что закупка десяти компьютерных томографов - абсолютно правильное и нужное решение и еще раз подтверждает, что избранная нами тактика эффективна и хорошо работает".

Главврач 5-й ГКБ Михаил Назарчук, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, министр здравоохранения Владимир Караник, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо

Как сообщалось, сегодня в 5-й городской клинической больнице Минска открыт кабинет компьютерной томографии. Это первый из десяти КТ, которые поставлены в Беларусь по личной договоренности главы государства и Михаила Гуцериева. Компания "Славкалий" оказала спонсорскую помощь для переоснащения организаций здравоохранения белорусской столицы. Все десять аппаратов уже поступили в страну. Согласно плану распределения два компьютерных томографа будут установлены в стационарных учреждениях - 5-й и 4-й горбольницах, восемь - в консультативно-поликлинических отделениях. На данный момент в Минске действуют 18 аппаратов КТ.-0-

Фото Николая Петрова

Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й горбольнице Минска "Мы открываем первый из десяти компьютерных томографов, которые поставляются в рамках личной договоренности главы государства и Михаила Гуцериева", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.