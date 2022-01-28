Руммо: государство тратит колоссальные средства на бесплатное здравоохранение

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство тратит колоссальные средства на бесплатное здравоохранение. Об этом заявил директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, сообщает БЕЛТА.

За годы, в течение которых выстроена многоступенчатая система оказания медицинской помощи, люди привыкли, что государство заботится о самом сокровенном, что у них есть, - здоровье. Поэтому граждане хотят сохранить те гарантии, которые были заложены еще в действующей Конституции. Неслучайно в ходе обсуждения проекта по ее изменению так много поступало вопросов о работе здравоохранения.

"Те предложения, которые граждане выносили на обсуждение Конституционной комиссии и которые прозвучали уже в процессе обсуждения проекта закона, касались прежде всего этих вещей: сохранится ли бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, какие будут выстроены в государстве социальные лифты для того, чтобы молодежь могла реализовывать все свои способности и удовлетворять все свои потребности. А все остальное - новеллы касательно Всебелорусского народного собрания, Президента и тех требований, которые к нему предъявляются, распределения властей - все это надстройка. Это то, как мы будем реализовывать гарантии, которые заложены в Конституции", - заключил Олег Руммо.-0-