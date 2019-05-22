Руммо: ввод нового корпуса минского НПЦ позволит освоить больше трансплантационных технологий

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ввода в эксплуатацию нового хирургического корпуса Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии спектр применяемых здесь трансплантационных технологий должен расшириться, заявил журналистам директор центра Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Корпус рассчитан на 170 коек, его оснастят современным медицинским оборудованием. В одном здании будут располагаться самые высокотехнологичные направления современной хирургии.

Здесь сконцентрируют весь спектр хирургической помощи: экстренную и плановую помощь, хирургию печени, онкологическую хирургию, кардиохирургию, пульмонологию. При наличии спроса будут развивать реконструктивную хирургию, что предполагает исправление дефектов в том числе после аварий, будет возможность провести трансплантацию конечностей, матки, операции в области пластической, бариатрической, эндокринной хирургии. "Когда корпус будет построен, он создаст новые возможности не только для направлений, которыми мы сейчас занимаемся, но позволит развивать другие направления и новые виды трансплантационных технологий", - сказал Олег Руммо.

Новый хирургический корпус планируется построить к середине 2021 года. Он возводится по поручению главы государства.

Кроме того, реконструируется значительная часть других корпусов НПЦ. Активно прорабатывается вопрос строительства гематологического корпуса. "За свои деньги планируем выполнить его проект, чтобы потом найти возможности профинансировать строительство. Этот корпус меньше, он не такой дорогостоящий и не требует таких финансовых вложений. Думаю, за два-три года этот проект реально реализовать", - отметил директор центра.

Сегодня НПЦ активно развивает технологии оказания медпомощи по типу замкнутого цикла. Это значит, что каждый пациент, приходя в учреждение, в одном месте должен получить все необходимое - начиная от анализов, диагностики и УЗИ до таких высокотехнологичных операций, как трансплантация, кардиохирургия, гематологическое лечение.

Визитной карточкой центра является трансплантология. Благодаря этому Беларусь входит в топ-10 стран мира по уровню органного донорства, опережает в этом плане огромное число развитых стран, в том числе Канаду, Австралию, Великобританию. По данным ВОЗ, подобного рода помощь в республике доступнее, чем в России, Польше, Германии.

Более того, операции по трансплантации почки в республике выполняются во всех регионах. А в Брестской и Гродненской областях также проведены операции по пересадке сердца, в Брестской есть программа трансплантации печени.

Средний срок ожидания трансплантации почки в Беларуси составляет 14 месяцев. В Великобритании, к примеру, это 2,5-3 года.

Сегодня в минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии работают почти 2 тыс. человек.-0-