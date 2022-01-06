Рунец: лекала мятежа в Казахстане как две капли воды похожи на попытку госпереворота в Беларуси

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лекала мятежа в Казахстане как две капли воды похожи на попытку госпереворота в Беларуси, заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Казахстан - это один из наших основных партнеров в Центрально-Азиатском регионе. Являясь членом пятерки ЕАЭС, одним из основателей Евразийского экономического союза, нас связывает тесное торгово-экономическое сотрудничество. Поэтому судьба партнера по региональной экономической интеграции не может нас не волновать. Тем более то, что мы наблюдаем сейчас на улицах некоторых казахских городов, - горящие административные здания, мародерство и бесчинство толпы - все это элементы цветных революций, технологии которых уже не раз применялись в разных регионах Восточной Европы и Ближнего Востока. Они ведут лишь к беспорядкам, разрушениям и в конечном итоге к экономическому упадку стран. К сожалению, не везде власти оперативно и адекватно реагировали на подобные события", - рассказала Татьяна Рунец.

Сенатор добавила: "Глядя на происходящее сейчас в Казахстане, невольно ловишь себя на мысли, что лекала управляемого мятежа как две капли воды похожи на попытку госпереворота в нашей стране. По такому же сценарию события разворачивались в августе - сентябре 2020 года и в Беларуси: бесчинства толпы на улице, сцепки и противостояния с силовиками. Ситуацию мы удержали благодаря единству вертикали власти и поддержке государственной политики абсолютным большинством населения страны, не поддавшимся на провокацию агрессивного меньшинства".-0-