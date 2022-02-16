Рунец: молодежь положительно восприняла поправки в Конституцию о сохранении исторической памяти

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди положительно восприняли поправки в Основной закон Республики Беларусь о сохранении исторической памяти. Об этом в беседе с журналистами сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Татьяны Рунец, диалоговые площадки ценны обратной связью, которую можно получить от их участников. Одну из таких площадок на базе Минского финансово-экономического колледжа она посетила сегодня. "Диалоговые площадки у нас в республике проводятся очень активно. На них встречаются представители государственной власти и различных организаций, предприятий, учреждений образования и здравоохранения. На мой взгляд, самое важное, что может дать такая форма общения, - это обратная связь. В любом коллективе можно узнать что-то новое. Кроме того, на диалоговых площадках всегда можно рассказать о достижениях нашей республики, - сказала Татьяна Рунец. - Но важно не просто рассказать, а на примере Конституции продемонстрировать, чего достигла наша страна. Нужно говорить об экономическом развитии и социальной направленности Беларуси. Молодежь ведь не только наше будущее, но и наше настоящее. Чем больше мы им расскажем и чем больше мы в них заложим, тем больше они смогут передать другим поколениям. Очень важно, чтобы и от общения с молодежью была обратная связь. Приятно осознавать, что молодежь положительно восприняла изменения в Конституцию, касающиеся сохранения исторической памяти и семейных ценностей".

Председатель Постоянной комиссии считает, что в Беларуси многое делается для молодежи, и надеется, что молодые люди смогут привнести свежие идеи в программу патриотического воспитания населения. "У нас есть молодежный парламент. Когда мы приезжаем в регионы, то часто встречаемся с его представителями. Бывает интересно узнавать, под каким углом молодежь смотрит на решения тех или иных вопросов. Важно, что в нашей Конституции есть статья о молодежной политике. В Республике Беларусь многое делается для молодежи. Я надеюсь, что при активном участии молодых людей мы сможем внести изменения в программу патриотического воспитания населения", - заключила Татьяна Рунец.-0-