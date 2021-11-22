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22 ноября 2021, 21:36

Рунец: Польша играет на обострение, но это проигрышная позиция

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша играет на обострение, но это проигрышная позиция. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Позиция польской стороны не соответствует здравому смыслу: использование против замерзающих детей, слабых женщин, немощных стариков и в целом мирных беженцев светошумовых гранат, слезоточивого газа и водометов с ядохимикатами, а еще и попытки обвинить в нынешнем кризисе на границе нашу страну - это уж слишком. Уверена, что это еще станет объектом специального разбирательства на международном уровне. Зафиксированных фактов для этого предостаточно", - рассказала Татьяна Рунец.

Вместе с тем Польша продолжает нагнетать обстановку на границе. "То грозит приостановить грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью, то выталкивает на линию границы задержанных на своей территории несчастных беженцев. Игра на обострение, безусловно, позволяет отвлечь внимание польского общества от внутренних проблем этого государства, которых достаточно. Но эта игра, где роль злодея уготована нашей стране, априори проигрышна. Взять хотя бы угрозу приостановки ж/д сообщения: от таких действий прежде всего пострадает экономика самой Польши. А позицию официальной Варшавы по беженцам не разделяют простые поляки, для которых милосердие и сострадание - далеко не пустые слова", - отметила сенатор.

Татьяна Рунец убеждена, что подобные манипуляции с общественным мнением своих граждан и давлением на Евросоюз по выбиванию миллиардных дотаций не пройдут бесследно для страны-соседки. "Главное, что позиция белорусской стороны по этому вопросу остается неизменной: мы помогали, помогаем и продолжим оказывать помощь беженцам, которые так в ней нуждаются", - констатировала она.-0-

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