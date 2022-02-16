Рунец: проект Основного закона не просто соответствует духу времени, а опережает его

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Основного закона не просто соответствует духу времени, а опережает его. Об этом сообщила БЕЛТА член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец.

"Проект изменений и дополнений в Основной закон страны вызвал живой интерес у граждан нашей республики. Только в рамках работы общественной приемной в Совете Республики поступило более 500 предложений. Это серьезная цифра, учитывая, что в целом по республике в рамках общественных обсуждений было собрано более 10 тыс. предложений", - рассказала Татьяна Рунец.

По ее словам, радует, что в процесс строительства государства активно включилось и молодежь. "Причем она не только видит себя в будущем нашей страны, но и готова взять на себя ответственность за судьбу Беларуси. Кстати, на встречах с молодыми людьми неоднократно звучали предложения прописать в Конституции понятие "патриотизм". А ведь это свидетельствует о том, что юному поколению белорусов важно ощущать свою причастность к формированию политического курса страны, полноценному здоровому обществу, важно принимать участие в законотворчестве. В любом случае, если есть запрос на подобную опцию, то, значит, в будущем у руля страны будут находиться не временщики и ставленники западной цивилизации, а истинные патриоты Беларуси, выросшие на примере национальных героев, посвятивших свои жизни беззаветному служению стране и ее народу. В связи с этим важно, что молодые люди отмечали на встречах такую новацию, как возможность баллотироваться на высший государственный пост страны лиц, не имеющих гражданства других государств и каких-либо преференций от них", - отметила сенатор.

Татьяна Рунец особо отметила, что в проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь сохранен социальный вектор. "Тем самым государство подчеркивает свою обязанность по предоставлению населению гарантий в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики. В качестве примера приведу несколько цифр. Так, бюджетные расходы в здравоохранении запланированы в размере Br8,4 млрд, что в сравнении с 2019 годом выше почти на Br3 млрд. При этом на медикаменты и изделия медицинского назначения будет направлено Br1,9 млрд, в том числе на 4 млн доз вакцин - Br240 млн. К слову, в расчете на одного жителя государство ежегодно тратит только на медикаменты более Br200, - подчеркнула она. - Далее стоит обратить внимание на заботу государства по увеличению рождаемости. В мероприятия по демографической безопасности включена одна бесплатная процедура ЭКО, а это почти Br11 млн (рост в два раза), на вторую и последующие процедуры ЭКО предусмотрена выдача льготных кредитов. Не меньше будет потрачено и на образование - Br8,6 млрд. Здесь и рост зарплат учителей, и укрепление материально-технической базы учреждений образования. Думаю, даже этих цифр вполне достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать усилия, которые предпринимаются государством по сохранению своих основных принципов социальной ориентированности и справедливости".

Сенатор считает важным закрепление в Конституции прав на бесплатное образование, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, содействие развитию личности, молодежной политики и других не менее важных направлений развития и функционирования государства.

"Я убеждена, что новый Основной закон не просто соответствует духу времени - он опережает его. Изменения и дополнения Конституции отвечают истинным принципам народовластия и расширяют возможности каждого гражданина принимать участие в жизни нашей родины. Поэтому так важно понимание каждым участником избирательного процесса того постулата, что будущее белорусского государства находится в наших руках и зависит только от нас. Призываю каждого воспользоваться своим правом и прийти 27 февраля на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за наше с вами будущее, за красивую и любимую Беларусь", - констатировала Татьяна Рунец.-0-