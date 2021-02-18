Рунец: сенаторы во всех регионах подключились к мониторингу цен на лекарства

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы во всех регионах подключились к мониторингу цен на лекарства, сообщила журналистам перед рабочей встречей по вопросам ценообразования на лекарственные препараты председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одной из актуальных тем на сегодняшний день являются цены на лекарства. По данным статистики, за январь цены на лекарства выросли на 4,6%. Специалисты это связывают с ростом НДС. Так это или нет - покажут аналитически материалы, которые будут изучены, как органами контроля, так и сенаторским корпусом", - сказала Татьяна Рунец.

По ее словам, сенаторы во всех регионах подключились к мониторингу цен на лекарства. "Но сейчас мы ставим задачу не просто мониторить цены в аптеках. Я считаю, что мы здесь должны решать более комплексно и шире задачу. Конечно, работать с производителями, смотреть на цену, которую они формируют. Второй момент - работа с дистрибьюторами, импортерами. Тут, как вы знаете, есть посреднические цепочки, которые тоже влияют на конечную цену", - отметила сенатор.

Татьяна Рунец подчеркнула, при этом важно не допустить дефицита лекарств на рынке. Поэтому сегодня этот вопрос обсуждается на рабочей встрече в Совете Республики. К обсуждению приглашены представители фармацевтических компаний, аптечных сетей, Министерства здравоохранения, МАРТ.-0-