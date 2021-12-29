Рунец: совершенствование Конституции - гарантия будущего любого государства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование Конституции - гарантия будущего любого государства. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, член Конституционной комиссии Татьяна Рунец.

"Конституция любой страны - не догма и некий архаичный документ. С развитием государства и общества Основной закон страны должен трансформироваться и видоизменяться, исходя их потребностей населения, современных реалий жизни, вызовов и угроз, возникающих перед государством. Убеждена, что совершенствование Основного закона - гарантия будущего любого государства, - сказала Татьяна Рунец. - Опубликованный проект обновленной Конституции как раз и направлен на закрепление основополагающих аспектов развития современного белорусского общества, сохранение и закрепление преемственности исторического опыта, усовершенствование механизмов государственного управления, оптимизацию его функций".

Сенатор обратила внимание на новации. "Новый институт - Всебелорусское народное собрание, появление которого станет еще одним инструментом на пути укрепления народовластия в стране, односессионный период работы обеих палат парламентов, единый день голосования за народных избранников всех уровней, их пятилетний выборный период и многое другое. В центре внимания остается главное отличие политического курса страны - его социальная ориентированность, закрепление на конституционном уровне основных приоритетов государства, таких как поддержка семей с детьми, сирот, инвалидов, и обеспечение равных возможностей последним в реализации их прав и свобод", - отметила она.

Многие предложения, нашедшие отражение в проекте Конституции, были инициированы членами Совета Республики. "Вместе с тем еще предстоит серьезная работа по доработке окончательного варианта Основного закона, который будет вынесен на всенародный референдум. Стать причастным к этому процессу может каждый гражданин нашей страны, кто выскажет свои предложения по совершенствованию главного документа страны. От нас же, парламентариев, потребуется последующее законодательное наполнение по принятию новых и корректировке значительного количества действующих нормативных актов - созданию правовых механизмов внедрения конституционных новаций", - добавила Татьяна Рунец.-0-