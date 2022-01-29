Рунец: судьбоносные решения в жизни страны принимает только народ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьбоносные решения в жизни страны принимает только народ, заявила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, член Конституционной комиссии Татьяна Рунец.

"Объявлена дата проведения всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Сама жизнь доказала, что изменения назрели и их необходимо закрепить на уровне Основного закона страны", - рассказала Татьяна Рунец.

Сенатор подчеркнула, что участвовать в разработке этого документа путем направления своих предложений мог каждый. "Было развернуто достаточное количество площадок для сбора предложений и замечаний, в Совете Республики действовала общественная приемная, куда граждане могли беспрепятственно обратиться и высказать свое мнение. Надо сказать, что такой возможностью воспользовались многие: в Конституционную комиссию и рабочую группу было подано порядка 7 тыс. предложений. Этот большой массив был проанализирован специалистами, и часть конструктивных идей, безусловно, нашла свое отражение в проекте измененной Конституции", - отметила она.

Кроме того, часть предложений будет учтена при разработке нормативных правовых актов, законов и подзаконных актов, принимаемых в развитие Основного закона.

"Хочу подчеркнуть, что организованное широкое обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь подтверждает соблюдение принципов демократии и народовластия в нашей стране: все судьбоносные решения принимаются коллегиально с учетом мнения всех сторон и утверждаются большинством голосов жителей Беларуси, - констатировала сенатор. - Именно поэтому важно воспользоваться правом свободного волеизъявления и сделать свой выбор во имя развития родной страны, ее процветания и укрепления позиций в мире в ситуации геополитической напряженности. Мы, народ Беларуси, должны определить судьбу и будущее нашей Родины без подсказок и наставлений извне, выразив свое мнение на участках для голосования на всенародном референдуме 27 февраля".-0-