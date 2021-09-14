Рунец: важно быть консолидированными и ощущать себя единой нацией

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно быть консолидированными и ощущать себя единой нацией, заявила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

"Сегодня в нашем обществе закладывается новая традиция - празднование Дня народного единства. Это очень символично по многим причинам. Во-первых, выбор даты празднования - 17 сентября. Этот день в исторической ретроспективе символизирует консолидацию белорусской нации, торжество справедливости, когда в далеком 1939-м обе части страны (западная и восточная) воссоединились в тех пределах, которые мы пытаемся сохранить сегодня. Во-вторых, опыт, пройденный нашим молодым суверенным государством в минувшем году, показал, что уроки истории могут забываться и на образовавшемся благодатном месте могут прорастать ростки экстремизма, радикализма, проявляться попытки реабилитировать нацизм. Поэтому крайне важно помнить и чтить свою историю, и учрежденный День народного единства - повод освежить в памяти (а кому-то и открыть) факты нашего исторического прошлого, когда государство представляло собой небольшой клочок земли", - сказала Татьяна Рунец.

По ее словам, выбор даты 17 сентября важен и с точки зрения современной повестки. "Считаю, что крайне важно быть консолидированными, ощущать себя единой нацией и прикладывать все усилия для того, чтобы сохранить наше молодое суверенное белорусское государство, приумножая его достижения в будущем. От каждого из нас зависит, каким оно будет", - отметила сенатор.-0-