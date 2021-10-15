Рунец: женщины обязаны внести весомый вклад в восстановление стабильности на планете

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины обязаны внести весомый вклад в восстановление стабильности на планете. Такое мнение БЕЛТА по итогам третьего Евразийского женского форума на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Женский форум - уникальная коммуникационная площадка, которая уже в третий раз объединила женщин со всех уголков нашей планеты. Широкий спектр обсуждаемых тем как в рамках деловой программы форума, так и на его полях - еще одно подтверждение тому, что роль женщины в решении актуальных вопросов возрастает, глобальная женская повестка актуализируется. Это прежде всего борьба с коронавирусной инфекцией, восстановлением экономики и социальной сферы после ограничений, решение ряда других насущных проблем, - сказала Татьяна Рунец. - Сегодня мир откровенно лихорадит. Возникают очаги напряженности в разных точках Земли. Считаю, что женщины способны и обязаны внести свой весомый вклад в восстановление стабильности на планете".

По словам сенатора, форум прошел в очень доброжелательной атмосфере. "Мы услышали, какие проблемы волнуют женщин из других стран, какие возможности у них есть для того, чтоб найти свое место в жизни. Например, представитель Франции докладывала, что в ее стране в среднем женщины зарабатывают на 20% меньше мужчин, а продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком составляет 4 месяца. При этом, вероятно, во Франции ситуация с правами женщин благоприятнее, чем в Германии или Австрии, где, со слов участниц, женщин воспринимают преимущественно как домохозяек, воспитывающих детей. Хочу подчеркнуть, что мы должны гордиться достижениями своей страны и не стесняться говорить об этом с высоких международных трибун", - констатировала она.-0-