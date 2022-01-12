Русый: конструктивные предложения по изменениям в проект Конституции будут обязательно учтены

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конструктивные мнения и предложения по изменениям и дополнениям в проект Конституции будут учтены рабочей группой. Акцент на этом сделал сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время диалоговой площадки в ОАО "БМЗ - управляющая компания Холдинга "БМК", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участниками двух встреч с парламентарием стали более 300 работников БМЗ.

"Люди поделились своими мнениями и пониманием статей. Поступило много дельных предложений, был поднят целый ряд вопросов. Мы их систематизируем, завтра на заседании рабочей группы пройдем по ним. И там, где есть хорошие предложения, а их много, они будут учтены. Любое предложение имеет право на жизнь и отработку, кроме призывов к насилию, свержению (власти. - Прим. БЕЛТА), терроризму", - обратил внимание Михаил Русый.

По его мнению, основная база предложений конституционного проекта принята обществом. "Отдельные - надо дошлифовать. Это будет сделано. Подготовленный документ будет вынесен на референдум", - сказал сенатор.

Михаил Русый подчеркнул, что коллектив БМЗ довольно молодой и заинтересован в происходящих процессах: "Например, весьма интересуются Всебелорусским народным собранием: кто и как будет избран, какими полномочиями оно будет наделено". Сенатор отметил особую роль молодых поколений в обсуждении проекта Основного закона, ведь именно им затем жить по этой Конституции.

Парламентарий считает, что подобные встречи нужны и полезны как коллективам, так и гостям, спикерам, экспертам. "Это дает людям возможность услышать информацию из первых уст. А нам - выверить, правильным ли путем мы идем, выверить правильность формулировок", - объяснил он, подчеркнув, что сама Конституция - это базовый документ. И даже одна запятая, одно слово имеют свой вес.-0-

Фото БМЗ