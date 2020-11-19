С 1 января 2021 года вырастет заработная плата в бюджетных организациях - Минтруда

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций установлена в размере Br195 в соответствии с постановлением Совета Министров от 18 ноября 2020 года №659 "Об установлении размера базовой ставки". Это влечет за собой рост зарплат в бюджетных организациях, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с 2020 годом базовая ставка вырастет на Br10, или на 5,4%. "Данный размер определен с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси, - отметили в Минтруда. - Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций".

Таким образом, данная мера затронет более 830 тыс. работников бюджетной сферы.

За январь-сентябрь текущего года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 119,8%, реальный темп роста - Br113,9%.

При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпом роста зарплаты в целом по стране (за январь-сентябрь он составил 108%).

Например, согласно данным статистики, номинальная начисленная среднемесячная зарплата за сентябрь у врачей составила Br1810,7, профессорско-преподавательского состава - Br1458,1, среднего медицинского персонала - Br1122,3, учителей - Br1022,7.-0-