С 1 ноября вступает в силу Договор о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 ноября вступает в силу Договор между Республикой Беларусь и Республикой Молдова о социальном обеспечении от 23 октября 2019 года. Действие документа распространяется на постоянно проживающих в этих государствах граждан и имеющих стаж на их территориях, рассказали БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Договор регулирует уплату страховых взносов на государственное социальное (пенсионное) страхование, а также назначение и выплату пенсий и страховых выплат.

Относительно пенсий речь идет о трудовых пенсиях (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет), надбавках, повышениях и доплатах к ним - в Беларуси; пенсиях по возрасту, по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, по случаю потери кормильца - в Молдове.

Относительно страховых выплат документ определяет порядок назначения и выплаты единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием - в Беларуси; пособий по ограничению возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания - в Молдове.

Положения договора не касаются вопросов пенсионного обеспечения госслужащих, военнослужащих и приравненных к ним (в части пенсионного обеспечения) лиц, назначения и выплаты социальных пенсий.

Уплачиваться страховые взносы будут в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане трудятся, независимо от их места проживания.

Пенсионное обеспечение предусматривается с учетом принципа пропорциональности: за периоды стажа работы после 31 декабря 1991 года пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого сформирован этот стаж; за периоды стажа работы по 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР, в том числе Белорусской ССР и Молдавской ССР, пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого гражданин постоянно проживает в момент обращения за пенсией. Если стажа на территории одного государства будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен также стаж на территории другого государства - с подтверждения компетентного органа этой республики.

Выплачиваться пенсия будет на территории страны проживания пенсионера ежеквартально в последнем месяце квартала в денежной валюте этого государства.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, не пересматриваются по его нормам. Исключение - когда при назначении пенсии не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства. Эти пенсии могут быть пересмотрены по заявлению пенсионера, и пенсию за этот стаж назначит государство, в котором он приобретен.

По вопросам назначения и выплат с учетом положений договора постоянно проживающие в Беларуси граждане должны обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси; проживающие в Молдове - в Национальную кассу социального страхования этой республики.

Со вступлением в силу нового договора прекращает действие Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 12 сентября 1995 года. При этом права лиц, приобретенные в соответствии с указанным соглашением, сохраняются.

Всего Беларусь заключила уже 12 договоров в области социального (пенсионного) обеспечения. В последнее время такие международные документы основаны на пропорциональном принципе: назначение пенсии государством, на территории которого протекала работа и уплачивались пенсионные взносы. Такие договоры заключены с Литвой, Россией, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией. В 2019 году подписаны договоры с Польшей и в рамках ЕАЭС, которые пока не вступили в силу. Ведется работа по заключению договора с Болгарией.-0-