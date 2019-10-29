С начала года СК направил в суд более 2,5 тыс. уголовных дел за незаконный оборот наркотиков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев этого года Следственный комитет завершил производство и направил в суд более 2,5 тыс. уголовных дел по ст.328 Уголовного кодекса - за незаконный оборот наркотиков. По части 5 ст. 328 УК, за действия, повлекшие смерть человека от употребления наркотиков, в этом году уже возбуждено и расследовано 17 уголовных дел. Такие данные сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич после совещания у главы государства по вопросам распространения наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что самостоятельно расследовать в нынешнее время уголовные дела, связанные с организованными преступными группами, распространением наркотиков в трансграничном формате, очень непросто. Поэтому мы активно ведем международное нормативно-правовое сотрудничество, контактируем с коллегами из России, Европейского союза", - отметил председатель СК. В качестве примера он привел контакты с Агентством по борьбе с наркотиками США и выдачу Штатами гражданина Беларуси для привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Недавно были вынесены приговоры участникам преступной группы - жителям Гомельской области, которые были задействованы в поставке кокаина из Доминиканской Республики в Россию. Они перевозили наркотическое средство растворенным в спиртосодержащей жидкости под видом алкоголя, а затем выпаривали его и сбывали. За эту противоправную деятельность они получили по 11 и 16 лет лишения свободы.-0-