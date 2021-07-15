С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:04 Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес Общество
14:01 Велопробег протяженностью 34 км пройдет в Слуцком районе 17 июля Регионы
13:58 Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане Спорт
13:57 Выступления спортсменов и большой олимпийский квест ждут 17 июля гостей фестиваля "Вытокi" в Бобруйске Общество
13:55 Масштабные наводнения в Бельгии: вода доходит до крыш, есть жертвы В мире
13:51 МВД в этом году получило 36 заявлений о потере людей при сборе дикоросов Общество
13:44 Угон авто и ДТП со служебным транспортом - в Бобруйском районе задержали нетрезвого водителя Происшествия
13:41 ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк Общество
13:40 С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу Общество
13:31 Белорусский рубль на торгах 15 июля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:23 На "Славянском базаре" презентовали издания об истории фестиваля Культура
13:22 Случаи нецелевого использования госсредств установлены в нескольких лесхозах Могилевской области Регионы
13:16 Аномальная жара повлияла на ранний старт массовой уборки зерновых в Брестской области Регионы
13:12 Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек Президент
13:11 В Горецком районе задержали машину с почти 2 т лома черных металлов Происшествия
13:03 КГК Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники Регионы
12:59 Несмотря на санкции, Могилевская область увеличила экспорт в страны ЕС в 1,7 раза - Страхар Регионы
12:54 Генпрокуратура: число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза Общество
12:48 Серию витаминных добавок разработали ученые БГУ Общество
12:34 Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара" Культура
12:33 Британские ученые изобрели вакцину от менингита в виде капель для носа Калейдоскоп
12:31 Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях Общество
12:27 Профсоюзы Гомельской области проводят мониторинг организаций АПК перед массовой уборочной кампанией Регионы
12:17 Проект по оцифровке технического регулирования запускают в ЕАЭС Экономика
12:16 Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях Общество
12:05 Наводнения в Германии: 11 человек погибли, 70 пропали без вести В мире
12:04 Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ Общество
11:56 Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов Общество
11:55 Годовалый ребенок выпал из окна в Кобрине Происшествия
11:54 Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля Общество
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2021, 13:40

С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу, сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Алексей Иоффе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год количество несчастных случаев во время сбора населением дикорастущих ягод и грибов, к сожалению, не уменьшается, можно сказать, даже увеличивается. Согласно статистике, у нас порядка 40% территории Беларуси покрыто лесами, что, соответственно, создает подобные предпосылки. С начала года в Беларуси МЧС зарегистрировало 96 случаев, когда люди заблудились в лесу. В общей сложности наши специалисты выезжали для участия в поисковых работах 127 потерявшихся людей, из которых 25 были дети. К сожалению, не все из данных потерявшихся были найдены. По некоторым мероприятия продолжаются. Надеемся, что люди будут обнаружены", - отметил Алексей Иоффе.

По его словам, в основном теряются в лесах в период сбора ягод, грибов, который начинается с потеплением и заканчивается в ноябре. "Имеют место также единичные случаи и в зимний период, когда люди следуют через лес из одного населенного пункта в другой, сбиваются с пути, проваливаются в сугробы, из которых не могут самостоятельно выбраться, получают травмы", - добавил первый замначальника.

"С целью реагирования на сообщения, связанные с пропажей людей в природных экосистемах, в МЧС создана поисково-спасательная служба. Дислоцируется она как в Минске (это наш основной центр поисково-спасательных работ и пожаротушения республиканского отряда специального назначения "Зубр"), так и в пожарных аварийно-спасательных отрядах территориальных управлений. Как правило, в областных центрах и в Молодечно. Кроме этого, с 2018 года, когда данная служба была создана, на базе наших подразделений мы стали отмечать востребованность данного направления. В этом году было принято решение по развитию данной службы и созданию поисково-спасательных отделений, в том числе в крупных городах. Это для того, чтобы более оперативно задействовать ресурсы наших подразделений, оказывать помощь в поиске людей и, безусловно, спасать жизни и здоровье тех, кто потерялся в природных экосистемах", - подчеркнул Алексей Иоффе.

Он рассказал, что уже неоднократно были случаи, когда данная специализированная служба выезжала на расстояние свыше 100 км от места дислокации. "Безусловно, привлекаются в первую очередь ближайшие подразделения, но спецслужба, которая более мощно оснащена, зачастую преодолевает такие расстояния. По нашим данным, среднее время поиска человека составляет 10 часов, а в некоторых случаях поиски продолжаются несколько дней, что напрямую влияет на жизнь и здоровье пропавших людей. Риски возрастают при наличии заболеваний, неблагоприятных погодных условий", - сказал он.

"Наша служба оснащена необходимыми техническими средствами для поиска людей в природных экосистемах. Это автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, снегоходы, квадрокоптеры, GPS-навигаторы и другое оборудование, позволяющее вести поисковую работу наиболее эффективно и обеспечить оперативное обследование в труднодоступных районах", - обратил внимание Алексей Иоффе.

Поисковые работы в лесах ведутся во взаимодействии с органами внутренних дел, представителями лесного хозяйства, общественными организациями.

МЧС разработано мобильное приложение "Помощь рядом", которое можно скачать на любой телефон. В нем есть раздел "Что делать?", в котором даются алгоритмы действий, если вы заблудились в лесу, обнаружили предмет, похожий на снаряд, стали свидетелем пожара, вас укусил клещ или змея, а также инструкция, как безопасно развести костер, если вы вынуждены ночевать в лесу.

"Если вы действительно заблудились в лесу, не стоит паниковать. Прислушайтесь, где и какие звуки вы слышите. Может быть, где-то недалеко поле и слышен звук трактора, лай собак либо поезда. В таком случае необходимо идти на звук, и вы выйдете на место, где вас проще будет найти, либо уже сами сориентируетесь", - акцентировал внимание Алексей Иоффе.

Спасатели также рекомендуют искать линии электропередачи, просеки, тропинки. "Идите вдоль них, и вы обязательно выйдете к людям. Если на пути повстречался ручей или река, нужно следовать вниз по течению - они всегда вас приведут к людям. В случаях, когда вы сами не справляетесь, позвоните по телефону 101 или 112 в МЧС, сообщите от какого населенного пункта и из какого района вы вошли в лес, опишите, что видите по сторонам", - добавил он.

"Если вы оказались в лесу без телефона, то все равно не стоит отчаиваться, всегда нужно поддерживать себя в бодром духе и настраиваться на хороший исход. При наступлении темноты сориентируйтесь на местности, подумайте, где организовать ночлег. Для него подойдет яма у корня дерева или другое подобное место. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша, подстилку из подручных материалов: газета, подложенная под одежду, уменьшит вашу теплоотдачу вдвое. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, то есть обозначьте место, где вы находитесь: повесьте на кусты, деревья какие-то предметы одежды, экипировки. Если вдруг услышите, что кто-то вас ищет, подавайте всевозможные знаки", - заключил Алексей Иоффе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь заблудились МЧС статистика
Новости рубрики Общество
Фото из архива Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес
Фото из архива НОК Беларуси Выступления спортсменов и большой олимпийский квест ждут 17 июля гостей фестиваля "Вытокi" в Бобруйске
Фото из архива МВД в этом году получило 36 заявлений о потере людей при сборе дикоросов
Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк
Фото из архива Генпрокуратура: число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза
Фото из архива Серию витаминных добавок разработали ученые БГУ
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Фотокорреспондент БЕЛТА награжден почетной грамотой Мининформа за освещение "Славянского базара"
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Красный Крест рассказал о мерах безопасности при походе в лес
ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк
Белорусские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Нур-Султане
Выступления спортсменов и большой олимпийский квест ждут 17 июля гостей фестиваля "Вытокi" в Бобруйске
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович
Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.