С начала года в Беларуси произошло 563 пожара в экосистемах на 56 га

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года в Беларуси произошло 563 пожара в природных экосистемах на площади 56 га, сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Сивчак на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году пожароопасный весенне-летний период уже начался. Первый лесной пожар был зафиксирован 5 марта на территории Брестской области. На сегодня на территории страны в природных экосистемах произошло 563 пожара на площади 56 га, что на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате таких пожаров уже погибли два человека и один травмирован. В 99% случаев возгорания связаны с человеческой беспечностью: брошенная сигарета или горящая спичка, оставленный без присмотра костер, выжигание сухой растительности на корню, неконтролируемое сжигание мусора, детская шалость с огнем", - отметил Василий Сивчак.

С учетом этого МЧС заблаговременно реализует комплекс мероприятий, направленных на профилактику возникновения таких пожаров и обеспечение готовности реагирования на них.

"Предупреждение пожаров в природных экосистемах осуществляется через средства массой информации, на регулярной основе работники МЧС озвучивают данные вопросы в ходе выступлений в трудовых коллективах, а также при проведении индивидуальной разъяснительной работы в жилом фонде. Мероприятия по предупреждению указанных пожаров также регулярно реализуется на профилактических акциях. Напомним, что с 12 по 28 апреля в республике пройдет акция "За безопасность вместе", которая направлена на профилактику пожаров в сельской местности, в том числе и в пожароопасный период", - подчеркнул замначальника.

Кроме того, МЧС проведен мониторинг готовности технических средств. "В наших подразделениях сформированы списки с телефонами работников, ответственных за осуществление контроля в отношении торфяников и наиболее пожароопасных участков. В случае осложнения оперативной обстановки предусмотрен перевод на усиленный вариант несения службы личного состава. Вопросы работы органов государственного управления в пожароопасный период в части недопущения пожаров в природных экосистемах будут рассматриваться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров, которое запланировано на 9 апреля", - добавил Василий Сивчак.

По его словам, в республике создано 11 сводных отрядов для реагирования на пожароопасную ситуацию. "В их состав входят порядка 700 работников подразделений по чрезвычайным ситуациям. На вооружении данных отрядов имеется более 330 единиц техники, предназначенной для тушения пожаров. Дополнительно подразделения МЧС обеспечены техническими средствами, которые позволят повысить эффективность проведения аварийно-спасательных работ и обеспечить безопасность граждан при неблагоприятных условиях: квадроциклы, квадрокоптеры, пожарная насосная станция и иная водоподающая техника. Также создана база специальной техники и оборудования, которые имеются у субъектов хозяйствования и предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций", - продолжил замначальника.

Для своевременного реагирования на пожары в природных экосистемах используются различные виды мониторинга: космический, авиационный и наземный. Космический мониторинг позволяет МЧС оперативно получать от национального космического оператора данные о возможных очагах природных пожаров. "В текущем году таких данных мы еще не получали, но за прошлый год 255 пожаров было обнаружено этой системой", - сказал Василий Сивчак. Незаменимо такое наблюдение при мониторинге территорий сопредельных государств. В прошлом году на территории России и Украины неоднократно выявлялись факты возгорания, что позволяло своевременно принять комплекс соответствующих мероприятий и не допустить распространение пожара в Беларуси.

"Маршруты авиационного патрулирования проходят через наиболее опасные участки, что позволяет повысить эффективность раннего обнаружения пожаров. В целях обеспечения авиационной охраны лесов МЧС планируется задействовать 10-14 воздушных судов при осложнении оперативной обстановки", - обратил внимание замначальника. Наземный мониторинг по большей части осуществляют работники Министерства лесного хозяйства, в том числе с пожарных наблюдательных вышек и мачт, оборудованных системой видеонаблюдения.

Таким образом, проведенный комплекс мероприятий позволит не допустить нарушения условий безопасности населения, оперативно ликвидировать возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, а также минимизировать их последствия.

"Но одновременно хочется обратиться все-таки к руководителям субъектов хозяйствования, другим должностным лицам и напомнить, что выжигание сухой растительности в республике запрещено. Разведение костров допускается только в соответствии с требованиями пожарной безопасности на территории зоны отдыха и туризма при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и наличия первичных средств пожаротушения", - рассказал Василий Сивчак.

Замначальника отметил, что сейчас наступила пора, когда люди наводят порядок на приусадебных участках, и в таких случаях также необходимо соблюдать требования безопасности. "Если человек сжигает мусор, то это должно быть на безопасном расстоянии от построек и под пристальным контролем. К слову, Министерством по чрезвычайным ситуациям разработан видеоролик "Правила обращения с огнем", который размещен на сайте МЧС, где пошагово и четко показано, как безопасно сжечь на своем участке мусор", - заключил он.-0-