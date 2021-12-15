С середины августа более 1400 украинцев получили белорусское гражданство

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С середины августа принято более 3,5 тыс. заявлений о приобретении белорусского гражданства, из них около 3 тыс. поступило от граждан Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

После рассмотрения обращений белорусское гражданство получили почти 1,6 тыс. иностранцев, из них более 1,4 тыс. прибывших из Украины.

Органы внутренних дел продолжают выполнять поручения главы государства о предоставлении гражданства Беларуси иностранцам, проживающим и работающим в республике.

Как рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сейчас в ведомстве на рассмотрении более 200 заявлений о приеме в белорусское гражданство граждан Украины. "Все материалы планируется оперативно изучить и направить в Администрацию Президента для дальнейшего рассмотрения Комиссией по вопросам гражданства и доклада главе государства", - отметил Алексей Бегун.

Начальник ДГиМ обратил внимание: в силу обстоятельств не все иностранцы, пожелавшие приобрести гражданство Беларуси, могут отказаться от гражданства государства гражданской принадлежности, что является безусловным требованием белорусского законодательства.

"Вместе с тем в соответствии с положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, утвержденным соответствующим указом Президента, заявитель может представить в органы внутренних дел по месту приема документов на приобретение белорусского гражданства мотивированное заявление, в котором указывает причины и обстоятельства, препятствующие выходу из гражданства гражданской принадлежности", - уточнил представитель ДГиМ.

В каждом случае органы внутренних дел выносят заключения, готовят материалы и направляют их в МВД.

Алексей Бегун подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел ориентированы максимально содействовать в рассмотрении вопроса о белорусском гражданстве, давать консультации.-0-