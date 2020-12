С участием Беларуси состоялась международная видеоконференция по восстановлению туризма

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания инициировала и провела видеоконференцию Setting the Recovery of International Tourism into Action, посвященную восстановлению международного туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

В мероприятии приняло участие руководство Министерства спорта и туризма Беларуси.

В начале видеоконференции с приветственным словом выступили премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. В форуме также участвовали министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото Ильера, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара.

По итогам встречи подписана "Декларация Ла Пальма". Документ закрепляет принципы международных мер по восстановлению туризма и важность взаимодействия в этом направлении государственного и частного секторов.-0-