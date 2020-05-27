Самоконтроль - все ли готовы

"Самоизоляция". Это слово по итогам 2020-го сможет претендовать на одно из первых мест по частоте употребления во всем мире. Официальная ограничительная мера введена в Беларуси в связи с распространением COVID-19. Режим самоизоляции - дело серьезное и требует обязательного соблюдения определенных правил. Вместе с сотрудниками Заводского РУВД столицы и центра гигиены и эпидемиологии Заводского района отправляемся в рейд, чтобы узнать, как происходит контроль за самоизолированными на практике.

"...Здравствуйте, это милиция"

Мобильная группа работает семь дней в неделю с 10 утра до 10 вечера. Маршрутная карта - списки тех, кто попал на карантин. И она постоянно обновляется: у одних самоизоляция уже заканчивается, у других - только начинается. Сегодня на учете в Заводском районе - 1121 человек.

Надев защитные маски и перчатки, начинаем проверку.

- Здравствуйте, это милиция. Александр Валерьевич дома? - спрашивает через домофон техник оперативной связи группы связи Заводского РУВД Алексис-Никита Шиш. Проверка через переговорное устройство необходима для минимизирования личных контактов.

- Дома. Куда же ему теперь идти, - отвечает супруга хозяина квартиры и зовет мужа. Убедившись, что мужчина соблюдает режим, отправляемся по новому адресу.

"А почему не заходите?"

У жильцов следующей квартиры идет седьмой день карантина. Несмотря на то, что они не жалуются на здоровье, продлится незапланированный отдых или закончится по истечении двух недель - пока неясно, ведь семья лично общалась с носителем вируса. Поэтому окончательный ответ дадут только анализы.

- А у вас окна выходят на сторону подъезда? - интересуется правоохранитель.

- Да.

- Можете подойти к ним?

- Конечно, - спустя парусекунд в окошке на втором этаже появляется улыбающаяся компания из четырех человек, весело приветствующая "гостей".

В одной из квартир нас даже хотели накормить. Пожилая женщина бодро отрапортовала, что режим она соблюдает, на улицу не выходит, а в магазин и аптеку отправляет дочку. "Ой, сынки, а почему вы не заходите? Я обед как раз приготовила", - неожиданно, забыв о правилах, приглашает через приоткрытую дверь квартиры Анна Георгиевна. Напомнив о том, что суть самоизоляции и заключается в том, чтобы ограничить круг общения, сотрудники, сверяясь со списками, отправляются дальше.

...Семья Михаила Владимировича, который является контактом первого уровня, переехала на дачу, чтобы минимизировать риск заражения. Поэтому последние дни мужчина живет один, но, как он сам признался, это тоже пошло на пользу: вспомнил, как гото- вить себе еду. "Скучно, конечно. Сижу в четырех стенах. То телевизор посмотрю, то книгу почитаю. В магазин не хожу, так как сразу купил продукты на две недели вперед. Эх, уже начал дни в календаре вычеркивать... Но ничего, не так уж и тяжело просто посидеть до- ма, ведь это касается здоровья других людей", - рассуждает хозяин.

За время рейда мы обошли пятнадцать адресов. И только один человек не ответил на звонок. В причинах будут разбираться уже представители оперативно-ситуационного штаба Заводского РУВД столицы.

Комментарий начальника управления охраны правопорядка и профилактики (УОПП МОБ) ГУВД Александра Купчени.

"Всегда идем навстречу людям"

- Александр Степанович, сколько административных протоколов о нарушении правил самоизоляции в Минске составлено?

- По последним данным - 29 . Они еще не все рассмотрены в судах, но уже есть примеры, когда средний размер штрафа за умышленное на- рушение правил изоляции и невыполнение законных требований по ее соблюдению составляет 30 базовых вели- чин (810 руб. - Прим.ред.).

- Почему люди, которые обязаны быть на самоизоляции, покидают дома? Какие приводят оправдания? И ко всем ли применяются одинаковые меры наказания?

- В каждом конкретном случае мы разбираемся индивидуально. Если человек объясняет, что он отсутствовал, потому что ходил в магазин или аптеку или переехал на время самоизоляции на другую квартиру, чтобы обезопасить семью, - мы всегда идем навстречу, не наказываем. Но есть те, кто умышленно и целенаправленно нарушает общепринятые нормы. Они знают, что должны находиться по месту жительства. Но говорят: "...А зачем мне дома оставаться? Я ведь хорошо себя чувствую. У меня нет подтвержденного диагноза, я просто являюсь контактом первого уровня. И вообще, не мешайте, тороплюсь по своим делам".

- Какие средства защиты у сотрудников и какие правила поведения при таких проверках?

- В каждом РУВД столицы создано не менее трех мобильных групп для проверки соблюдения режима самоизоляции. В рейды ездят сотрудники разных подразделений милиции общественной безопасности, участковые и другие службы. Для тех, кто непосредственно посещает адреса, существуют четкие правила: использовать маску, перчатки, антисептик, избегать прямого контакта, по возможности фиксировать нахождение человека дома, не заходя в подъезд (с помощью домофона, стационарного телефона) или же соблюдать дистанцию не менее полутора метров при общении на лестничной площадке.

- Если по домофону и телефону человек не ответил?

- Сотрудники передают эту информацию в оперативно-ситуационный штаб своего РУВД. Там фиксируют, что по данному адресу человека не нашли. Далее уже оперуполномоченные криминальной милиции принимают меры по установлению местонахождения нарушителя режима самоизоляции. С помощью оперативных и технических средств в течение суток мы находим гражданина. Если говорить в целом по Минску, то за день определяем местоположение около 300 человек.

- Люди с пониманием относятся к визитам милиционеров и проверкам?

- Ни разу не возникало конфликтных ситуаций. Все спокойно и четко. Люди понимают, что меры самоизоляции существуют не для того, чтобы наказать, а уберечь. Поэтому и сами подходят к этому вопросу с максимальной ответственностью.

В самоизоляции должны находиться граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контакты первого уровня - в самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим. Второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) - на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей. Человек, который обязан самоизолироваться, подписывает требование, в котором обязуется не покидать дом без веской причины. Исключение: выход в продовольственный магазин, аптеку, вынос мусора. В таких случаях обязательно использование маски и ограничение контактов с другими лицами. За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 1350 рублей.

Виктория АПАНАСЁНОК. Фото Сергея ШЕЛЕГА