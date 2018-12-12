Самолет "Белавиа" после жесткой посадки в киевском аэропорту возобновит полеты на следующей неделе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Белавиа", совершивший жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь, со следующей недели начнет снова выполнять рейсы, сообщил журналистам генеральный директор компании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самолет получил незначительные повреждения. Мы уже смогли с этим полностью разобраться - нужны небольшие ремонтные работы. Планируется, что к концу этой недели самолет вернется в Минск, где, возможно, еще раз будут проведены проверочные технические работы. На следующей неделе самолет будет летать", - сказал руководитель авиакомпании.
В день инцидента, по словам Анатолия Гусарова, в аэропорту Борисполь были очень сложные метеоусловия. "Сейчас многие аэропорты нашего региона (Калининград, Вильнюс, Киев, Кишинев) ежедневно испытывают определенные трудности с выполнением полетов из-за тумана", - добавил он.
Как сообщалось, 9 декабря после посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2845 по маршруту Минск-Киев (аэропорт Борисполь), при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на площадку для парковки. Никто из пассажиров и членов экипажа во время инцидента не пострадал.-0-
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