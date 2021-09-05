Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки.

Как рассказал генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош, доставляется вакцина в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим. Контейнеры обеспечены дата-логгерами, которые мониторят температуру на всем пути следования. Это позволяет соблюсти принципы холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины. После контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

Доставку вакцины в Беларусь организовали представители Министерства здравоохранения, посольства Китая в Беларуси и дипмиссии Беларуси в Китае, "Белфармации" и Республиканского центра организации медицинского реагирования.-0-