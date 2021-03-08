Самый прекрасный и солнечный праздник - 8 Марта в архивных фотографиях БЕЛТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный женский день поистине самый великолепный и теплый праздник в мире. 8 марта прекрасная половина человечества получает в свой адрес только самые теплые слова, а у мужчин появляется повод признаться в любви своим дорогим дамам.

Долгое время считалось, что женщины - слабый пол, однако в современном мире они доказывают кардинально противоположное. Многие профессии уже перестали быть исключительно мужскими, и женщины показывают в этих областях невероятные результаты. Причем это они совмещают с бесконечной любовью к семье и близким. Говорить можно много, но фотоархив БЕЛТА все покажет лучше.

Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год

Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год

Председатель колхоза Н.В. Лемешева, 1988 год

Неделя сирени в Ботаническом саду, 2017 год

Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Петриго

Гродненский район, 2019 год

Исторически 8 Марта не считалось торжеством красоты и весны, а было Днем международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Традиция отмечать этот праздник именно 8 марта возникла после 1914 года. В СССР довольно долго этот день был будним, и лишь в 1965 году 8 марта объявили выходным.

Праздник "Весенние пралески" в городском Дворце пионеров и школьников г. Минска, 1990 год

Пелагея Махта из деревни Нача Ляховичского района удостоена звания "Мать-героиня". Она вырастила 9 детей

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Примечательно еще и то, что официально праздник был провозглашен в мире только в 1975 году, который ООН объявило Международным годом женщин. С тех пор можно считать, что настоящая весна начинается именно 8 марта. Этот день стал для многих торжеством красоты, любви и надежды, но некоторые постсоветские страны вычеркнули праздник из календаря. Белорусы этого не сделали - в нашей стране он только поменял название: теперь это День женщин.

Витебская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ. Ударница девятой пятилетки Надежда Падышева, 1976 год

Гомельская чулочно-трикотажная фабрика "8 марта". На пяти вязальных машинах вместо трех по норме работает комсомолка Любовь Карамзина, 1981 год

ОАО "СветлогорскХимволокно". Красильщицы нитей (слева направо) Мария Вежновец, Людмила Форнель и Инна Митрахович, 2016 год

Сезон прыжков с парашютом в Гомельском районе, 2020 год

Инструктор по лечебной физкультуре Кристина Головкова, 2021 год

Анестезиолог-реаниматолог Инна Будрицкая удостоена звания "Человек года Витебщины", 2021 год

Фестиваль огненного шоу в Бресте, 2019 год

Эмма Кургулия печет для белорусов грузинский хлеб, 2018 год

В одуванчиках... (юная горожанка Новополоцка Наташа Иванова), 1992 год

Минский часовой завод. Контролер комсомолка Галина Лысая, 1976 год

Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год

Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро Минск 2016", 2016 год

Журналист БЕЛТА Екатерина Князева приняла участие в пресс-туре для блогеров и журналистов ко Дню десантников и сил специальных операций в Витебске, 2017 год

Фестивальный Витебск, 2020 год

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, желаем чтобы каждая женщина в мире была окружена любовью и заботой, рядом с ней рука об руку шло только счастье и благополучие, а любые цели и вершины без труда достигались. С праздником, дорогие женщины!

Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" проходит в Минске, 2018 год

Всебелорусский легкоатлетический приключенческий "Забега отважных", 2018 год

Обряд "Проводы русалки" в Хойникском районе, 2018 год

Минск, 2018 год

Брестская область, 2017 год

Минск, 2016 год