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08 марта 2021, 09:17

Самый прекрасный и солнечный праздник - 8 Марта в архивных фотографиях БЕЛТА

Женщины-передовики Герои Социалистического труда, 1968 год
Женщины-передовики Герои Социалистического труда, 1968 год

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный женский день поистине самый великолепный и теплый праздник в мире. 8 марта прекрасная половина человечества получает в свой адрес только самые теплые слова, а у мужчин появляется повод признаться в любви своим дорогим дамам.

Долгое время считалось, что женщины - слабый пол, однако в современном мире они доказывают кардинально противоположное. Многие профессии уже перестали быть исключительно мужскими, и женщины показывают в этих областях невероятные результаты. Причем это они совмещают с бесконечной любовью к семье и близким. Говорить можно много, но фотоархив БЕЛТА все покажет лучше.

Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год
Тракторист-машинист Галина Гуринова, 1977 год

Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год
Первомайская демонстрация в Минске, 1953 год

Председатель колхоза Н.В. Лемешева, 1988 год
Председатель колхоза Н.В. Лемешева, 1988 год

Неделя сирени в Ботаническом саду, 2017 год
Неделя сирени в Ботаническом саду, 2017 год

Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Петриго
Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Петриго

Гродненский район, 2019 год
Гродненский район, 2019 год

Исторически 8 Марта не считалось торжеством красоты и весны, а было Днем международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Традиция отмечать этот праздник именно 8 марта возникла после 1914 года. В СССР довольно долго этот день был будним, и лишь в 1965 году 8 марта объявили выходным.

Праздник "Весенние пралески" в городском Дворце пионеров и школьников г. Минска, 1990 год
Праздник "Весенние пралески" в городском Дворце пионеров и школьников г. Минска, 1990 год

Пелагея Махта из деревни Нача Ляховичского района удостоена звания "Мать-героиня". Она вырастила 9 детей
Пелагея Махта из деревни Нача Ляховичского района удостоена звания "Мать-героиня". Она вырастила 9 детей

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год
Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Примечательно еще и то, что официально праздник был провозглашен в мире только в 1975 году, который ООН объявило Международным годом женщин. С тех пор можно считать, что настоящая весна начинается именно 8 марта. Этот день стал для многих торжеством красоты, любви и надежды, но некоторые постсоветские страны вычеркнули праздник из календаря. Белорусы этого не сделали - в нашей стране он только поменял название: теперь это День женщин.

Витебская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ. Ударница девятой пятилетки Надежда Падышева, 1976 год
Витебская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ. Ударница девятой пятилетки Надежда Падышева, 1976 год

Гомельская чулочно-трикотажная фабрика "8 марта". На пяти вязальных машинах вместо трех по норме работает комсомолка Любовь Карамзина, 1981 год
Гомельская чулочно-трикотажная фабрика "8 марта". На пяти вязальных машинах вместо трех по норме работает комсомолка Любовь Карамзина, 1981 год

ОАО "СветлогорскХимволокно". Красильщицы нитей (слева направо) Мария Вежновец, Людмила Форнель и Инна Митрахович, 2016 год
ОАО "СветлогорскХимволокно". Красильщицы нитей (слева направо) Мария Вежновец, Людмила Форнель и Инна Митрахович, 2016 год

Сезон прыжков с парашютом в Гомельском районе, 2020 год
Сезон прыжков с парашютом в Гомельском районе, 2020 год

Инструктор по лечебной физкультуре Кристина Головкова, 2021 год
Инструктор по лечебной физкультуре Кристина Головкова, 2021 год

Анестезиолог-реаниматолог Инна Будрицкая удостоена звания "Человек года Витебщины", 2021 год
Анестезиолог-реаниматолог Инна Будрицкая удостоена звания "Человек года Витебщины", 2021 год

Фестиваль огненного шоу в Бресте, 2019 год
Фестиваль огненного шоу в Бресте, 2019 год

Эмма Кургулия печет для белорусов грузинский хлеб, 2018 год
Эмма Кургулия печет для белорусов грузинский хлеб, 2018 год

В одуванчиках... (юная горожанка Новополоцка Наташа Иванова), 1992 год
В одуванчиках... (юная горожанка Новополоцка Наташа Иванова), 1992 год

Минский часовой завод. Контролер комсомолка Галина Лысая, 1976 год
Минский часовой завод. Контролер комсомолка Галина Лысая, 1976 год

Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год
Минский аэроклуб ДОСААФ, после первого полета, 1986 год

Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро Минск 2016", 2016 год
Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро Минск 2016", 2016 год

Журналист БЕЛТА Екатерина Князева приняла участие в пресс-туре для блогеров и журналистов ко Дню десантников и сил специальных операций в Витебске, 2017 год
Журналист БЕЛТА Екатерина Князева приняла участие в пресс-туре для блогеров и журналистов ко Дню десантников и сил специальных операций в Витебске, 2017 год

Фестивальный Витебск, 2020 год
Фестивальный Витебск, 2020 год

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, желаем чтобы каждая женщина в мире была окружена любовью и заботой, рядом с ней рука об руку шло только счастье и благополучие, а любые цели и вершины без труда достигались. С праздником, дорогие женщины!

Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" проходит в Минске, 2018 год
Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" проходит в Минске, 2018 год

Всебелорусский легкоатлетический приключенческий "Забега отважных", 2018 год
Всебелорусский легкоатлетический приключенческий "Забега отважных", 2018 год

Обряд "Проводы русалки" в Хойникском районе, 2018 год
Обряд "Проводы русалки" в Хойникском районе, 2018 год

Минск, 2018 год
Минск, 2018 год

Брестская область, 2017 год
Брестская область, 2017 год

Минск, 2016 год
Минск, 2016 год

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