Санатории Беларуси снижают цены на путевки на 10-40%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы с учетом уменьшения спроса на путевки на апрель, май снижают цены. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно более 200 тыс. иностранцев отдыхали и лечились в белорусских санаториях. С учетом закрытия границ и отсутствия отдыхающих из-за рубежа собственники белорусских санаториев стараются активизировать работу на внутреннем рынке.

"В этих условиях почти все здравницы приняли меры по снижению цен в пределах от 10% до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. Система скидок действует всегда, но сейчас эта работа особенно активизирована с учетом массовых отказов и отмены бронирования на апрель, май", - пояснил Геннадий Болбатовский.

При этом он отметил: неделю назад уровень реализации услуг и путевок на внутреннем рынке увеличился по сравнению с началом вспышки коронавируса. "С 19 марта мы начали анализ по каждому учреждению. Свободная реализация увеличилась на 70% среди граждан Беларуси. Поэтому мы надеемся, что в летний период при стабилизации эпидситуации наши граждане будут активно пользоваться услугами санаториев. Тем более что бронирование сейчас идет по более низким ценам с учетом предоставляемых скидок. Массовой отмены бронирования на летний период пока не отмечается", - добавил Геннадий Болбатовский.

Вместе с тем средняя заполняемость по всем санаториям республики на вчерашний день составила около 40%.-0-