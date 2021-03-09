Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в укрепление материально-технической базы санаторно-курортными учреждениями было вложено Br108 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Более размеренный режим работы, вынужденная приостановка деятельности из-за COVID-19 неожиданно принесли и положительный эффект: белорусские здравницы использовали это время для укрепления своей базы, проведения ремонтов, реконструкции.

"В 2020 году в укрепление материально-технической базы санаторно-курортными учреждениями было вложено Br108 млн. Эта цифра почти в полтора раза больше, чем цифра предыдущего года. Хотя и до этого ежегодно эта цифра росла и достигла в 2019 году Br78 млн. То есть видим значительный прогресс", - сказал Геннадий Болбатовский.

Примечательно, что даже в столь непростой период эта сфера старается развиваться: в начале текущего года база приросла еще одной оздоровительной организацией - ООО "Ривьера СПА". Всего в Беларуси на начало года было 306 объектов на 66 тыс. мест, из них - 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест и 200 оздоровительных на 37 тыс. мест.

"В Беларуси еще достаточно мест, где можно строить санаторно-курортные учреждения: где есть разведанные источники минеральных вод, грязевые водоемы с сапропелями. Занимаемся поиском инвесторов для вложения средств. Это длинные деньги, но окупаемые", - добавил Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции белорусские здравницы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное пребывание населения на санаторно-курортном лечении, оздоровлении. Учреждения обеспечивают социальное дистанцирование пребывающих лиц при размещении, питании, оказании медицинских и дополнительных услуг. Граждане заезжают при наличии медицинских документов, подтверждающих отсутствие у них контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией. Проводится постоянная термометрия оздоравливающихся. Создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и антисептиков, который постоянно пополняется.-0-