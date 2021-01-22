Санатории и оздоровительные центры БЖД в 2020 году приняли более 14,5 тыс. человек

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санатории и оздоровительные центры Белорусской железной дороги в 2020 году приняли более 14,5 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В течение 2020 года в здравницах БЖД оздоровились 14 566 человек, из которых почти 11 тыс. - железнодорожники. Кроме этого в кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19 тыс. медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов, - отметили в пресс-центре. - Оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций".

Для укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2020 году в оздоровительных учреждениях БЖД централизованно были разработаны и внедрены комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Эти программы состоят из медицинских процедур, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, улучшение качества крови, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений, пояснили в БЖД.-0-