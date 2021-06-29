Санэпидслужба не выявила серьезных нарушений за первую оздоровительную смену в лагерях

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезных нарушений и ЧП в первую оздоровительную смену не было, сообщила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каких-то серьезных нарушений, ЧП или серьезных жалоб и обращений за первую смену не зафиксировано", - сказала Алла Малахова.

Вместе с тем, как показала практика надзора, те или иные нарушения выявлены примерно в 40% лагерей. Большинство из них касались питания.

Заведующая отделением пояснила, что надзорные мероприятия в стационарном лагере проводятся не реже 2 раз за смену, причем в начале оказывается методическая помощь, а в пришкольном - не менее 1 раза. "Уже наложили 21 административное взыскание за первую смену, в основном за невыполнение каких-то рекомендаций", - отметила Алла Малахова.

Что касается питания, санэпидслужба проводит его лабораторный контроль. "Выявленных нарушений было не так много. В общем-то питание неплохое. Нормы по питанию в основном выполняются, ассортимент блюд довольно широкий. Разработанные примерные рационы лагеря выполняют", - сказала она.

Отдельно заведующая отделением остановилась на случаях COVID-19 в лагерях. Всего было семь случаев, и выявлены они в шести оздоровительных стационарных лагерях (в одном два случая - болели воспитатель и ребенок). "Из 7 случаев три работника и четыре ребенка. Все случаи завозные, дальнейшего распространения не получили. Это говорит о том, что применяемые меры эффективны", - констатировала она. Вместе с тем Алла Малахова призвала руководителей оздоровительных лагерей не расслабляться и в последующие смены по-прежнему выполнять все требуемые мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.-0-