Сапотько: условия для въезда в Беларусь туристов в пандемию либеральные, необходим лишь ПЦР-тест

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Условия для въезда в Беларусь туристов в пандемию COVID-19 сохраняются достаточно либеральные, им необходим лишь ПЦР-тест. На этот факт обратил внимание директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько во время общения с журналистами в Москве на презентации туристического потенциала Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Условия достаточно либеральные. Обязательное условие - это наличие ПЦР-теста. Что касается остальных ограничений (журналистов интересовала необходимость наличия QR-кодов о прохождении вакцинации. - Прим. БЕЛТА), то они не предусмотрены, что является достаточно хорошим фактором притяжения туристов в наш регион", - сказал Павел Сапотько.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Беларуси предпринимаются необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. "Безусловно, в Беларуси уделяется внимание и мерам предосторожности: масочный режим, наличие антисептиков и т.п., но это все в таком рабочем регламенте, - указал он. - Поэтому сейчас Беларусь является страной, достаточно удобной для путешествий, для передвижения, посещения тех или иных мест. Более того, в Беларуси много проходит событий, которые тоже стимулируют туристические потоки в нашу страну и, что важно отметить, в ее регионы".

На презентации белорусских туристических возможностей, состоявшейся в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, акцент был сделан в первую очередь на экологическом туризме. Поэтому во время мероприятия свои новые продукты представили Березинский биосферный заповедник и Национальный парк "Беловежская пуща". В презентации приняли участие представители российских туристических фирм и агентств, а также туроператоров, которые давно работают с белорусскими партнерами и ориентированы на выездной туризм.-0-