Савиных: действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши на границе ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Сегодня он озвучил журналистам официальное заявление постоянной комиссии в связи с обостряющимся миграционным кризисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постоянная комиссия по международным делам выражает серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации на границе Республики Беларусь с Европейским союзом, вызванным миграционным кризисом. Тысячи мигрантов, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, жестко блокируются польскими силовыми ведомствами в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Мы возмущены действиями польской стороны, использующей водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни. Эти недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и угрожают жизни людей", - сказал Андрей Савиных.

В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и спасения человеческих жизней белорусские депутаты призывают международные организации и прежде всего органы самого Европейского союза принять безотлагательные меры для решения миграционного кризиса. "Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев как действенного инструмента урегулирования возникшей проблемы", - добавил парламентарий.-0-