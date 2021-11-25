Савиных: мир должен развиваться в интересах всех, а не только избранных

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир должен развиваться в интересах всех, а не только избранных. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Он принимает участие в IX Международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"На конференции начался очень интересный и содержательный разговор по новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается не только Республика Беларусь, но и весь мир. По большому счету мы вынуждены констатировать, что мировое устройство, которое было создано после распада Советского Союза в основном странами коллективного Запада, уже не функционирует. Уже возникает новый конфликт в мире между концепцией инклюзивного капитализма и сценарием развития многополярного мира, - сказал Андрей Савиных. - Инклюзивный капитализм - это, по сути дела, новая попытка глобализации, но на совершенно других принципах, которые отменяют и рынок, и конкуренцию. Но самое главное - отменяют практически все свободы граждан и национальные государства и передают управление в руки совершенно непонятных экспертов, представляющих какие-то транснациональные корпорации якобы с социальной ответственностью".

Парламентарий подчеркнул, что это мир неравенства и мы должны это четко понимать. "На этом фоне процесс создания многополярного мира приобретает особый смысл и особое значение. Наша задача - сохранить национальные государства, сохранить базовые принципы народовластия, пока мы не сможем четко сформулировать, какую социально-экономическую концепцию мы хотим для того, чтобы мир развивался в интересах всех, а не только избранных", - отметил он.

"Уже прозвучало несколько выступлений, которые показывают механику информационных акций, по сути дела подрывных операций, в том числе и против Республики Беларусь. Мы видим, что этот опыт глубоко анализируется не только в Беларуси, но и в странах-союзниках. И я убежден, что в ходе работы научных секций эксперты сумеют очень детально обсудить не только то, что происходит, но и как противодействовать негативным тенденциям", - добавил Андрей Савиных.

Институт национальной безопасности совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.

Конференция является ежегодным форумом для обмена мнениями, результатами научных исследований и практическими достижениями признанных экспертов из числа представителей органов безопасности и специальных служб, академического сообщества, государственных структур, учреждений высшего образования, партнеров Беларуси из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году организационным комитетом получены более 300 заявок на участие от представителей 10 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Узбекистан) и 5 международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской ассамблеи ОДКБ).

Работа конференции организована на 5 секционных площадках. В частности, будут обсуждены теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности (историческая память и историческая политика, проблемы теории и практики обеспечения международной, региональной и национальной безопасности, противодействие террористическим проявлениям, подготовка кадров в сфере обеспечения безопасности), право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства (правовое обеспечение информационной безопасности и политики в сфере национальной безопасности, вопросы правового регулирования и реализации правовых мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства), психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (деструктивное информационно-психологическое воздействие на личность, общество, государство; социально-психологические аспекты и проблемы применения достижений психологической науки в практической деятельности органов безопасности и спецслужб, психология терроризма).

Также будут рассмотрены информационные технологии в контексте обеспечения безопасности (цифровизация как глобальный вызов и резерв обеспечения безопасности, защита информации и обеспечение информационной безопасности, информационные технологии в деятельности по обеспечению безопасности, актуальные вопросы информационно-аналитической деятельности: автоматизация поиска и анализа информации, резервы искусственного интеллекта), а также деятельность спецслужб и органов безопасности по обеспечению безопасности личности, общества и государства.-0-