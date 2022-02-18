Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. С внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система. Об этом заявил сегодня в Бресте председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий провел ряд похожих встреч в других регионах страны. Их центральная тема - предлагаемые изменения в Конституцию. "Мы вносим изменения в новую редакцию Конституции. Иногда, концентрируя внимание именно на этом, забываем, что, на самом деле, вопрос стоит гораздо шире. С моей точки зрения, мы занимаемся модернизацией политической системы Беларуси, в определенном смысле сменой моделей управления страной, экономикой и социальной сферой внутри государства. Этот процесс начинается с Конституции, но никак ей не заканчивается", - подчеркнул Андрей Савиных.

Он рассказал, что парламентарии пришли к выводу, если проект Конституции будет принят на референдуме, потребуется изменить 28 основополагающих законов. "Причем это законы о Совете Министров, парламенте, политических партиях, общественных объединениях. Нужно подготовить новые законы: о Всебелорусском народном собрании, о гражданском обществе. То есть пройдет серьезная трансформация политической системы. Она будет другой. Это нужно понимать", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий заметил, что многие белорусы задаются вопросом, почему возникла необходимость обновлять Конституцию и менять политическую систему. "Первая причина заключается в том, что социальная структура белорусского общества за последние 30 лет кардинально поменялась. А изменения в политических отношениях не успели за этим. Отсюда возникла необходимость изменения политической системы, - пояснил депутат. - Вторая причина заключается в геополитических процессах, которые говорят о том, что старый глобальный мир разрушается и переходит к другому принципу. Как это происходит, мы не всегда понимаем, а также с какими издержками и рисками связаны эти процессы".

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию пройдет 27 февраля. Досрочное голосование начнется 22 февраля.-0-