Сборная Беларуси стала чемпионом международных соревнований в Москве

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок "Дружбы" и приз "Золотая штурмовка" состоялись 12 мая в Москве во время XIII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2021". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В общекомандном зачете, который велся по дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", мужская сборная Беларуси по общему времени 80,53 сек. обошла сборную Российской Федерации (83,67 сек.), став победителем турнира.

В личном зачете среди мужчин места распределились следующим образом: 1-е место - Роман Вагнер (Россия) - 13,39 сек., 2-е место - Антон Тарасевич (Беларусь) - 13,48 сек., 3-е место - Никита Черепко (Беларусь) - 14,81 сек.

В общекомандном зачете женская сборная Беларуси с суммой времени 45,02 сек. стала серебряным призером турнира, обойдя команду Болгарии и уступив сборной России.-0-

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