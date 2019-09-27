27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх в итальянском Милане, сообщили БЕЛТА в МВД.

Мероприятие прошло под эгидой Международного спортивного союза полицейских (USIP). В соревнованиях участвовали около 800 представителей 37 стран. Правоохранители состязались в семи видах спорта: джиу-джитсу, стендовой стрельбе, плавании, практической стрельбе, велосипедном спорте, легкоатлетическом кроссе (бег 10 км), дзюдо. Сборная МВД Беларуси была представлена в пяти дисциплинах: практической стрельбе, легкоатлетическом кроссе, плавании, дзюдо и джиу-джитсу.

Фото МВД

"В общекомандном зачете белорусские милиционеры заняли третье место, уступив спортсменам из Бахрейна. Первое место по итогам состязаний досталось хозяевам игр. Всего в копилке белорусов 21 медаль: пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых", - рассказали в МВД.

Впервые сборная команда МВД участвовала во Всемирных полицейских играх в ноябре 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда в общекомандном зачете белорусские милиционеры заняли пятое место среди 41 страны-участницы.-0-