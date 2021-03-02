Сборник научных трудов членов Союза женщин БГУ презентуют 4 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация "Сборника научных трудов членов Союза женщин БГУ" состоится 4 марта в преддверии 100-летия университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В мероприятии примут участие представители руководства БГУ, филологического факультета, Союза женщин вуза, а также авторы статей сборника и рецензенты книги. Присутствующие расскажут о создании сборника и о вошедших в него исследованиях. Авторам, чьи статьи поместили в книге, торжественно вручат экземпляры издания.

"В сборнике опубликовано более 20 научных трудов докторов и кандидатов наук, преподавателей и сотрудников БГУ. Это результаты теоретических и эмпирических исследований в различных научных областях: филологии, психологии, химии, философии, географии, истории. Сборник будет полезен в научно-исследовательской, образовательной и практической деятельности специалистов и обучающихся", - рассказали в пресс-службе.

Главным редактором издания выступает председатель Союза женщин БГУ Ирина Казакова. Ознакомиться с научными трудами можно во всех республиканских библиотеках, а также Фундаментальной библиотеке БГУ.-0-