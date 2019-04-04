Сборы школьников по подготовке к международным олимпиадам стартуют в апреле

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-тренировочные сборы школьников по подготовке к участию в международных олимпиадах стартуют в апреле, сообщила журналистам в Национальном пресс-центре консультант управления общего среднего образования Минобразования Анжела Кудоярова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Победа на любом этапе республиканской олимпиады по учебным предметам - результат системной работы ученика и педагога при обязательной поддержке родителей", - отметила Анжела Кудоярова.

По ее словам, республиканские олимпиады позволяют выявить наиболее способных и одаренных детей, а уже вершиной этой работы является участие белорусских школьников в международных соревнованиях. "По итогам заключительных этапов республиканских школьных олимпиад организуются учебно-тренировочные сборы, на которых отбираются представители страны для участия в международных олимпиадах. В апреле им будет дан старт. Цель нашего участия в международных соревнованиях - представление интересов Беларуси на мировой арене, укрепление имиджа страны, уделяющей большое внимание образовательному уровню школьников", - отметила представитель Минобразования.

Она напомнила, что в 2018 году 58 белорусских школьников участвовали в международных олимпиадах, с которых привезли 50 медалей: пять золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых.

Заключительный этап общереспубликанского интеллектуального состязания проходил 25-29 марта по 18 учебным предметам. Свои знания продемонстрировали 1 534 школьника из всех регионов страны, столицу представляли лицеисты БГУ. Победителями республиканских олимпиад по учебным предметам стали 688 школьников - это 45% всех участников.

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