Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость и веру в лучшую жизнь. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Успех и процветание Беларусью могут быть достигнуты только благодаря ответственности всего белорусского народа перед своей судьбой и его подлинному единству. В то время когда в современном манипулятивном мире все меньше места остается исторической правде и памяти, Беларусь выбрала путь стабильности и национальной свободы. Проходя очередной, но непростой этап своего развития, мы все испытываем неимоверное давление оппонентов и врагов, желающих заработать на проблемах общества, - отметил аналитик. - Надо понимать, что исторически белорусское общество пошагово, эволюционно, зачастую испытывая невзгоды, политико-культурный и религиозный прессинг со стороны воинствующих государств, веками шло к национально-освободительному социальному проекту - своей государственности. Поэтому объявленный День народного единства стал своего рода воплощением народной мечты многих поколений, боровшихся за справедливость и веру в лучшую жизнь".

По словам Николая Щекина, основные критерии народного единства - безопасность и суверенитет, межконфессиональный и церковно-государственный диалог, эффективная экономика, сохранение христианских традиций и исторических ценностей, сильная власть и армия, национальные интересы и конструктивное межгосударственное взаимодействие, милосердие и совестливость.

"Глубоко символично принятое накануне праздника решение Александра Лукашенко о помиловании 13 граждан, переосмысливших свои действия, а может, и смысл своей жизни в пользу мирного будущего. День народного единства - это не только акцентированное подведение итогов достигнутого, но и взгляд в будущее. Думаю, со мной многие согласятся, что роль национального лидера - Президента - является конституирующим фактором народного единения. Национальный лидер и его политическая воля стали символом единства. Поляризация общества, к которой нас постоянно подталкивают недруги, не может и не должно являться социальным барометром-параметром. Многоликость, многофакторность общественных процессов в Беларуси, разность мнений и суждений, но единство в целеполагании и методологии достижений благополучия и сохранения страны делает белорусское общество крепче и мудрее", - уверен эксперт.

Николай Щекин считает, что все попытки обесценить День народного единства наткнутся на сплоченность белорусского общества.

"Трудно переоценить этот праздник, понимание его значимости будет предметно осмыслено не сразу, но гражданское чувство востребованности в нем стало уже осязаемым. Философия единения и история воссоединения - самое великое цивилизационное достижение белорусского народа. Каждый гражданин сейчас принимает участие в закладывании новых традиций белорусской государственности, потенциально входящих в генетический национальный код Беларуси, - подчеркнул аналитик. - Нашим европейским соседям можно порекомендовать учиться у белорусов урокам мужества, стойкости и народному единству в отстаивании своего суверенитета и национальной идентичности, а также межгосударственному диалогу. Нам вместе еще многое предстоит сделать. И реализация задуманного во многом зависит от личностных качеств и профессиональных навыков, компетенций граждан - преданность стране, постоянное самосовершенствование, постижение новых знаний, уважительное отношение к окружающим, забота о ближних, стариках и детях".-0-