Щекин: многовекторность Беларуси - это не двуликость, а подтверждение независимости страны

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многовекторность - это не двуликость Беларуси, а подтверждение ее независимости. Такое мнение высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Многовекторность - это не двуликость, это не значит служить двум богам, ни в коем случае. Во внешней политике, в экономике многовекторность должна присутствовать, тем более что это концентрированное выражение суверенности и независимости Беларуси", - считает Николай Щекин.

По его мнению, Беларусь уже никогда не сможет стать нейтральным государством и будет сотрудничать со всеми. В то же время он обратил внимание, что на международной арене у республики друзей нет - только партнеры и союзники. "Уповать на дружбу не надо. Главное сейчас - уповать только на себя и работать, но для этого надо, чтобы в Беларуси была стабильность", - подчеркнул кандидат философских наук.-0-