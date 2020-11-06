Щекин: необходимо поставить заслон идеологии разрушения государства

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш долг - поставить заслон идеологии разрушения государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Эффективно работает только дееспособное государство. Политическая позиция Беларуси понятна - суверенитет, независимость, безопасность и национальная модель демократического развития. Идеология эффективности белорусского государства заключается в принципиальном отстаивании интересов страны и защите высшей ценности - жизни человека. Демократия для белорусского общества - это прежде всего ответственность, а не механизм по разрушению государства", - полагает Николай Щекин.

По его словам, европейский курс на обвинение власти и продолжение санкционной политики уже не остановить. "Мы видим двухходовку Запада в соответствии с ситуацией: непризнание законно избранной власти и одновременно требование подчиниться ультиматуму и политике Запада в долгую - по раскручиванию механизма гражданской войны. Таким образом, идет полномасштабная и глубокоэшелонированная политическая игра по дискредитации Президента, а, следовательно, всей системы госуправления. Более того, считаю, что Беларусь вправе вынести вопрос на Совет безопасности ООН о государственном терроризме и провокационной деятельности со стороны Польши и Литвы", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что перемены происходят везде и повседневно, в любом обществе и государстве, это историческая необходимость. "Но при любых трансформациях наша главная задача - сохранить незыблемость ценностных устоев общества и идеологию государственной системы управления: сильная президентская власть от народа и для народа. В данном смысле Александр Лукашенко как всенародно избранный Президент функционально обязан обеспечить стабильность и безопасность и граждан, и страны в целом. А интересы коллективного Запада должны оплачиваться налогоплательщиками этих стран, но не за наш счет, - убежден Николай Щекин. - У любого свободного общества не будет будущего, если нет ограничений и возможностей. Именно поэтому белорусское государство с одной стороны на заре провозглашения независимости и начала госстроительства запустило механизм диалога, с другой - жестко и последовательно отстаивает интересы на мировой арене, ставя заслон вмешательству во внутренние дела с попыткой госпереворота или как минимум с задачей создания пятой колоны".

Эксперт считает, что только преступники в угоду своих амбиций и политических афер могут просить "варягов" о разрушении и разграблении Родины. "Целью и смыслом работы государственного человека является укрепление страны", - подытожил Николай Щекин.-0-