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14 июня 2021, 09:26

Щекин о призывах к санкциям: беглые и Запад перешли все возможные границы нравственности и морали

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беглые и политическая элита коллективного Запада перешли все возможные границы нравственности и морали. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

"Весь белорусский народ с болью, недоумением и благородной яростью воспринял призывы беглых уголовников и отклики на их брюссельской бюрократии. Беглые и политическая элита коллективного Запада перешли все возможные границы нравственности и морали. Только фашисты и глубинные предатели могут просить и желать народу голод, разруху, войну, распри. Все обращения G7 к Беларуси несостоятельны и пустые по своей сути, так как по определению они лживы и лицемерны. Весь мир видел мыслимые и немыслимые нарушения на выборах президента США, - отметил аналитик. - У меня как гражданина вопрос ко всей белорусской общественности и считающим себя либералами и продвинутыми демократами, так называемыми борцами за права и свободы. Неужели все ваши планы по осчастливованию и демократизации государства лежат через уничтожение белорусского народа, испепеления душ и памяти? Неужели уроки Второй мировой войны вас так ничему и не научили? Даже приблизиться к пониманию выбранного механизма беглыми и коллективным Западом не поддается никакой критике".

Николай Щекин уверен, что, возродив у себя расизм, неонацистскую идеологию, этнические чистки, миграционный хаос, религиозный экстремизм, Запад идет по пути саморазрушения, одновременно все больше втягивая другие народы и страны. "Беларусь с агрессивной и тоталитарной позицией коллективного Запада мириться не будет и не позволит с собой говорить надменно и с укором. Не фашиствующему демократическому Западу учить нас жизни. Загнав себя в тупик, коллективный Запад пошел на крупномасштабные провокации, которые с большой вероятностью могут закончиться не менее масштабными реальными боевыми столкновениями. Нам всем пора научится реально оценивать ситуацию, процессы и просчитывать инерционные шаги противника, - подчеркивает политолог. - Сегодня как никогда мы все должны сплотиться около национального лидера Александра Лукашенко и решительно не только осудить действия политических элит Запада и их преступные намерения, но и в рамках белорусского закона предпринять самые жесткие меры по пресечению шагов беглых и их привлечению к ответственности".

Эксперт считает, что время иллюзий и дипломатических реверансов прошло. "Сейчас настает период наступательной политики по всем направлениям - от дипломатического и управленческого до миграционного и экономического. Следует структурно, функционально переосмыслить и сформировать комплекс мер, позволяющих поднять на качественно новый уровень информационно-аналитическую, правовую и организационно-техническую работу для обеспечения эффективной деятельности системы госуправления. В этой связи полностью солидарен с Президентом относительно острой необходимости контроля за основными нормотворческими документами в контексте всестороннего анализа (политико-экономического, мировоззренческого, логико-методологического), востребованности и жизнеспособности важнейших принимаемых документов", - сказал Николай Щекин. -0-

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